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Sadece 2 günde kolesterolü %10 düşürüyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez damarları temizleyen tarifi verdi
Sadece 2 günde kolesterolü %10 düşürüyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez damarları temizleyen tarifi verdi
Akdeniz diyeti, kilo kontrolünün yanı sıra kan şekeri dengesi ve kalp sağlığı üzerindeki etkileriyle öne çıkıyor. Sebze, baklagil, balık ve zeytinyağına dayanan bu beslenme biçiminde, sofradaki çeşitlilik de önemli bir yer tutuyor.
Giriş Tarihi: 17.10.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 08:56