Sadece 2 günde kolesterolü %10 düşürüyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez damarları temizleyen tarifi verdi

ÖDEM ATMAK ARTIK KOLAY

Mevsim değişikliklerinde oluşan ödemi yok eden, sabah parmaklar, karın boşluğu ve bacaklarda oluşan ödeme veda etmenizi sağlayacak 'ödem atıcı sıvı' tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarifimi her gün taze hazırlamanızı ve hazırladığınız bu taze ödem atmayı destekleyen sıvıdan gün içinde 3 ya da 4 eşit miktara bölerek aç veya tok fark etmeksizin içmenizi tavsiye ediyorum. Sıcak veya soğuk içmenizde bir fark olmadığı için ister buzdolabında saklayarak gün içinde içebilir ya da oda ısısında bekleterek tercih edebilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Bir tencereye çeyrek demet taze yıkanmış maydanozu, 1 adet rulo tarçını, 1 tutam adaçayını ve çeyrek limon dilimini koyun. 1 L su ekleyin ve kaynatın. Kaynama başladıktan sonra kaynama süresinin 3 dakikayı geçmemesine özen gösterin. Soğuyan bu karışımı süzün ve sürahiye aktarın. Ödemler kayboluncaya kadar her gün düzenli için. Her ödem sorunu yaşadığınızda bu tarifimi uygulamayı ihmal etmeyin.



