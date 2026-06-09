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Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!
Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!
Uzay gözlemi yapmak için karanlığın çökmesini beklemek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız, büyük bir sürprize hazır olun. Doğru zamanda ve doğru yöne baktığınızda, güpegündüz bile çıplak gözle yakalayabileceğiniz birbirinden büyüleyici uzay cisimleri bulunuyor.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:58