Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

Gündüz vakti gökyüzüne baktığımızda gözümüz her ne kadar sadece Güneş'e çarpsa da, aslında Dünya'nın yörüngesinde ve derin uzayda yüzlerce cisim tepemizde dönmeye devam ediyor. Astronomi meraklılarının gece uykusundan feragat etmeden gözlemleyebileceği bu cisimlerin başında, Dünya'nın uydusu Ay ve gökyüzünün en parlak gezegeni olan Venüs geliyor.