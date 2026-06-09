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Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

Uzay gözlemi yapmak için karanlığın çökmesini beklemek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız, büyük bir sürprize hazır olun. Doğru zamanda ve doğru yöne baktığınızda, güpegündüz bile çıplak gözle yakalayabileceğiniz birbirinden büyüleyici uzay cisimleri bulunuyor.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:58
Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

Gündüz vakti gökyüzüne baktığımızda gözümüz her ne kadar sadece Güneş'e çarpsa da, aslında Dünya'nın yörüngesinde ve derin uzayda yüzlerce cisim tepemizde dönmeye devam ediyor. Astronomi meraklılarının gece uykusundan feragat etmeden gözlemleyebileceği bu cisimlerin başında, Dünya'nın uydusu Ay ve gökyüzünün en parlak gezegeni olan Venüs geliyor.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

MİLYONLARIN GÖZÜ GÖKYÜZÜNDE

Gündüz vakti uzay cisimlerini ve hatta normalde asla göremeyeceğimiz parlak yıldızları görmenin en kusursuz yolu tam güneş tutulmalarından geçiyor. Dünya genelinde milyonlarca insan, 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek bir sonraki tam güneş tutulmasını ve o kısa karanlıkta ortaya çıkacak gökyüzü şölenini bekliyor.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

ZORLUK DERECESİNE GÖRE GÜNDÜZ GÖREBİLECEĞİNİZ 10 UZAY CİSMİ

Gündüz astronomisine başlamak isteyenler için kolaydan imkansıza doğru izlenmesi gereken gök cisimleri şunlardır:

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Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

10- Gündüz Süpernovaları: Samanyolu'nda yüzyılda birkaç kez gerçekleşen ve gündüz bile parlayan yıldız patlamaları (En son 1604'te görüldü).

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

9- Gündüz Meteorları: Nadir ve tahmin edilemez şekilde atmosferde patlayan (2013 Rusya Çelyabinsk meteoru gibi) dev ateş topları.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

8- Kuyruklu Yıldızlar: Yörüngeleri önceden bilinen ve Güneş'e yakınlaşan çok parlak büyük kuyruklu yıldızlar.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

7- Tutulma Yıldızları: 12 Ağustos 2026'daki gibi tam güneş tutulmaları sırasında aniden beliren Sirius gibi parlak yıldızlar.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

6- Mars: Yalnızca Dünya'ya çok yakın olduğu karşı konum dönemlerinde (en yakını 2035'te) gündüzleri fark edilebilir.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

5- Jüpiter: Gökyüzünün sakin ve berrak olduğu, Güneş'e 90 derece açıda bulunduğu dönemlerde çıplak gözle seçilebilir.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

4- Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS): Doğru geçiş saatlerinde gün ışığında parlayan hızlı bir nokta olarak görülür.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

3- Venüs: Gökyüzünün en parlak gezegenidir; özellikle Haziran ayında akşam gökyüzünde küçük beyaz bir nokta olarak ayırt edilebilir.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

2- Ay: Yörünge hareketinden dolayı günün büyük bölümünde mavi gökyüzünde rahatça seçilir.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

1- Güneş: En kolayıdır ancak asla doğrudan bakılmamalı, filtreli güneş dürbünleri ile güneş lekeleri takip edilmelidir.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

GÜNDÜZ GÖZLEMİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Asla doğrudan bakmayın: Listede en kolay görünen cisim Güneş'tir ancak doğrudan bakmak gözlerinize kalıcı zarar verir; mutlaka güneş dürbünü veya dolaylı gözlem yöntemleri kullanın.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

Güneş tutulmalarını kaçırmayın: 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek bir sonraki tam güneş tutulması sırasında, Sirius gibi en parlak yıldızları gündüz vakti çıplak gözle görebilirsiniz.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!

Nadir olayları takip edin: Gündüz meteorları, kuyruklu yıldızlar ve yüzyılda birkaç kez denk gelen süpernovalar (patlayan yıldızlar) tahmin edilemez olsa da gökyüzünde benzersiz anlar yaratır.

Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!
Sadece geceleri göründüğünü sanıyorduk: Gündüz vakti gökyüzünde gizlenen işte 10 uzay cismi!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DÜNYA #GÜNEŞ #MARS