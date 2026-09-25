Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: "İçinden tam 15 kilo..."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne karın ağrısı ve karında hızlı gelişen şişkinlik şikâyetleriyle başvuran Fatma Avşar'ın yapılan tetkiklerinde, karın içerisinde büyük bir kitle tespit edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Yıldırım, hastanın yaklaşık 1-1,5 aylık süreçte başlayan karın şişliği ve ağrı şikayetleriyle başvurduğunu belirtti.