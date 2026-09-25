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Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: "İçinden tam 15 kilo..."

Sıradan bir karın ağrısı ve gaz sıkışması yaşadığını sanan talihsiz kadın, şikayetleri artıp hastaneye koşunca hayatının en büyük şokunu yaşadı! Ameliyat masasına yattığında doktorların bile gözlerine inanamadığı tam 15 kiloluk o sinsi tehlike gün yüzüne çıktı. Siz de karnınızdaki o basit şişliği masum sanıyorsanız, bu inanılmaz gerçeği öğrenince hemen bir doktora görünmek isteyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 11:08
Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle başvuran hastanın, sol yumurtalığından kaynaklandığı değerlendirilen ve 40 santimetrenin üzerinde büyüklüğe ulaşan yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne karın ağrısı ve karında hızlı gelişen şişkinlik şikâyetleriyle başvuran Fatma Avşar'ın yapılan tetkiklerinde, karın içerisinde büyük bir kitle tespit edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Yıldırım, hastanın yaklaşık 1-1,5 aylık süreçte başlayan karın şişliği ve ağrı şikayetleriyle başvurduğunu belirtti.

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

Yapılan muayene, görüntüleme ve diğer teşhise dayalı değerlendirmelerde, sol yumurtalık kaynaklı olduğu değerlendirilen, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran ve akciğerler üzerine baskı oluşturan yaklaşık 35 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Kitlenin hızlı büyümesi nedeniyle cerrahi müdahale kararı alındı.

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

KİTLE ÇIKARILARAK PATOLOJİK İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Gerçekleştirilen operasyonda kitlenin beklenenden daha büyük olduğu görüldü. Cerrahi sırasında kitlenin 40 santimetrenin üzerinde büyüklüğe ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığa ulaştığı belirlendi. Kitle çıkarılarak patolojik incelemeye gönderilirken, karın içerisindeki diğer organlar da ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

Hastanın diğer organları korunarak operasyon tamamlandı. Prof. Dr. Engin Yıldırım, bu büyüklükteki yumurtalık kaynaklı kitlelerin nadir görüldüğünü belirterek, çıkarılan kitlenin kesin tanısının patolojik inceleme sonucunda netleşeceğini ifade etti.

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

Yumurtalık kitlelerinin kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Engin Yıldırım, özellikle hızlı büyüyen ve karında belirgin şişlik oluşturan kitlelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

Prof. Dr. Engin Yıldırım, "Yumurtalık kitleleri tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebilir. "

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

"Büyüdüklerinde çok hızlı şekilde bası semptomlarına neden olabilir ve hiçbir belirti vermeden yalnızca karında bir şişkinlikle ortaya çıkabilir."

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

"Hızlı büyüyen, çok büyük boyutlara ulaşan ve özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan kitleler, ileri değerlendirme gerektiren kitleler olarak kabul edilmelidir" dedi

Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: İçinden tam 15 kilo...

Yumurtalık kaynaklı kitlelerin erken dönemde değerlendirilmesinin önemine işaret eden Yıldırım, karında yeni başlayan ve giderek artan şişkinlik ile ağrı gibi şikâyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör