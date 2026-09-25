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Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: 'İçinden tam 15 kilo...'
Sadece karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Profesör bile inanamadı: "İçinden tam 15 kilo..."
Sıradan bir karın ağrısı ve gaz sıkışması yaşadığını sanan talihsiz kadın, şikayetleri artıp hastaneye koşunca hayatının en büyük şokunu yaşadı! Ameliyat masasına yattığında doktorların bile gözlerine inanamadığı tam 15 kiloluk o sinsi tehlike gün yüzüne çıktı. Siz de karnınızdaki o basit şişliği masum sanıyorsanız, bu inanılmaz gerçeği öğrenince hemen bir doktora görünmek isteyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 11:08