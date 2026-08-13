Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı: 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?

"Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?" soruları adayların gündeminde yer alıyor. Böylece Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları için adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. İşte ÖSYM kılavuzu ile netleşen başvuru şartları ve kadro dağılımına dair detaylar...
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı henüz netleşmedi. Ancak istihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin tahmini branş ve kadro dağılımı şu şekilde:
|
Uzman Doktor
|22 bin 983
|
Doktor
|3 bin 652
|
Sağlık Teknikeri
|25
|
Ebe
|9
|
Hemşire
|2
|
Diyetisyen
|1