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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı: 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?

"Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?" soruları adayların gündeminde yer alıyor. Böylece Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları için adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. İşte ÖSYM kılavuzu ile netleşen başvuru şartları ve kadro dağılımına dair detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:48
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı: 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarında istihdam edilmek üzere planlanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı süreciyle ilgili adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sağlık camiasında hizmet kalitesini artırmak ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan 26 bin 673 personel alımı için gözler, ÖSYM KPSS başvuru kılavuzuna çevirdi.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı: 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Memişoğlu katıldığı bir programda "2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı: 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı: 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsaması planlanan Sağlık Bakanlığı peronel alımı şartları, yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile netleşecek.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı: 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı henüz netleşmedi. Ancak istihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin tahmini branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

Uzman Doktor

 22 bin 983

Doktor

 3 bin 652

Sağlık Teknikeri

 25

Ebe

 9

Hemşire

 2

Diyetisyen

 1
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı: 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör