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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 kişilik personel alımı için gözler başvuru takvimine çevrildi. Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday, alımların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:26
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
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26 bin 673 personel alımına ilişkin süreç, Bakanlık tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak. Adayların merak ettiği başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımı ile tercih sürecine ilişkin detaylar resmi duyurunun ardından belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

Uzman Doktor: 22 bin 983

Doktor: 3 bin 652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026'da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

Tercih ve yerleştirme süreci, başvuru şartları ve tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör