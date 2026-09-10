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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 kişilik personel alımı için gözler başvuru takvimine çevrildi. Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday, alımların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:26