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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LAIMI SON DURUM | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için adayların bekleyişi sürüyor. Resmi Gazete'de yer alan kontenjan kararında uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı unvanlar için kadro ayrıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 10:51