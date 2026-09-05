Trend Galeri Trend Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LAIMI SON DURUM | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LAIMI SON DURUM | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için adayların bekleyişi sürüyor. Resmi Gazete'de yer alan kontenjan kararında uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı unvanlar için kadro ayrıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 10:51
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LAIMI SON DURUM | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda?

Kamu sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce aday, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru takvimine ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna odaklandı. Bakan Kemal Memişoğlu daha önce alımın 2026 yılının sonunda planlandığını açıklarken, başvuru şartları ve tercih sürecinin resmi kılavuzla kesinlik kazanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LAIMI SON DURUM | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda?

PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

  • Uzman Doktor 22.983
  • Ebe 9
  • Hemşire 2
  • Sağlık Teknikeri 25
  • Doktor 3.652
  • Diyetisyen 1
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LAIMI SON DURUM | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin Bakan Memişoğlu katıldığı bir programda "2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LAIMI SON DURUM | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL LAIMI SON DURUM | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör