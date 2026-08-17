Sağlıkta dünyaya örneğiz! Bakan Memişoğlu: "3 milyonun üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor"

SMA YURT DIŞI TEDAVİSİ MERCEK ALTINDA

SMA ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Memişoğlu, şunları söyledi: "SMA hastaları için bağış toplanıp, yurt dışında iyi olacakları vaadinde bulunanların, bu vaatlerinin sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. SMA ilacını bağışla alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileşmedi mi? Sonucunu bilimsel olarak açıklayacağız. Ben bir daha söylüyorum. Bu konuda Türkiye sağlık sistemi, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti her türlü parayı, her türlü imkânı sağlıyor. Bilimsel kurullar vasıtasıyla gerçekten o çocuğa faydası var ise o ilacı da alırız, o tedaviyi de uygulatırız. Biz bu konuda başvuruları alıp Bakanlıkta değerlendiriyoruz. Bugün bu ülke herhangi bir yerdeki vatandaşa ihtiyaç olduğu zaman uçağını gönderiyor, jetini gönderiyor. Toplum bunu bilsin. Bugün sağlık sistemi olarak biz dünyadan örnek almıyoruz. Dünya bizi örnek alıyor."