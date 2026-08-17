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Sağlıkta dünyaya örneğiz! Bakan Memişoğlu: '3 milyonun üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor'
Sağlıkta dünyaya örneğiz! Bakan Memişoğlu: "3 milyonun üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor"
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, önceki gün İstanbul'da sağlık habercileriyle bir araya geldi. Toplantıda ben de vardım. Bakan Memişoğlu, sağlıkta son dönem yaptığı icraatları tek tek anlattı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 09:06