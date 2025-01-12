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Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli
Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli
Akdeniz'de zehirli ve istilacı balon balıklarının popülasyonu giderek arttı. Uzmanlar amatör balıkçıların kıyıdan oltayla yakaladıktan sonra karaya çıkarılması yasak olmasına rağmen sahillerde bıraktığı balon balığına karşı uyardı: Siyanürden bin 200 kat zehirli!
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:27