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Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli

Akdeniz'de zehirli ve istilacı balon balıklarının popülasyonu giderek arttı. Uzmanlar amatör balıkçıların kıyıdan oltayla yakaladıktan sonra karaya çıkarılması yasak olmasına rağmen sahillerde bıraktığı balon balığına karşı uyardı: Siyanürden bin 200 kat zehirli!

DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:27
Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli

Zehirli ve istilacı balon balıklarının Akdeniz'de popülasyonu son yıllarda hızla arttı. İçerdiği tetrodotoksin adlı siyanürden daha tehlikeli toksin sebebiyle insan sağlığına tehdit olan balon balıkları, ekosistemde hızlı yayılıp balık popülasyonu olumsuz etkiliyor.

Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli

Zehri siyanürden 1200 kat kuvvetli olması ve güçlü çene yapısıyla denizlerde avcı konumuna gelen balon balığı, yavrulama dönemindeki balıklarla beslenerek rahatça üreyip hızla çoğalabiliyor.

Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli

5 YILDA 88 BİN 747 BALON BALIĞI AVLANDI

Çene yapısıyla metali koparabilen balon balıkları, balıkçıların av gereçlerine de zarar vererek, insan sağlığı, ekosisteme zararının yanı sıra, ekonomik kayba da neden oluyor.

Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli

Ekosistemin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan balon balığı avcılığı desteklemesi kapsamında 5 yılda Antalya kıyılarında 88 bin 747 balon balığı avlandı. Avcılık desteklemesiyle yakalanan balon balıkları sayesinde 6 milyon 656 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi.

Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli

Bakanlık tarafından karaya çıkarılması yasak olan balon balığı, amatör balıkçıların tekneyle açılarak ya da kıyıda yaptıkları avcılıkta oltaya takılıyor. Amatör balıkçılar ise popülasyona karşı yakaladığı balığı öldürüp, denize atarak tedbir almaya çalıştı.

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