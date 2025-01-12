Sahillerimizde büyük tehlike! Uzmanlardan ardı ardına uyarı geldi: Dikkat! Siyanürden bin 200 kat zehirli

Bakanlık tarafından karaya çıkarılması yasak olan balon balığı, amatör balıkçıların tekneyle açılarak ya da kıyıda yaptıkları avcılıkta oltaya takılıyor. Amatör balıkçılar ise popülasyona karşı yakaladığı balığı öldürüp, denize atarak tedbir almaya çalıştı.