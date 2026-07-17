Sakarya Üniversitesi (SAÜ) taban puanları: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte adaylar tercih hazırlıklarına şimdiden başladı. Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de bu süreçte en çok araştırılan üniversiteler arasında bulunuyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|170
170
155
150
|175
175
159
154
|489,23377
481,58787
499,99242
497,95223
|16.577
18.907
18.608
18.877
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
72
72
72
|469,23593
454,95325
476,99800
477,72083
|30.014
35.079
34.930
33.532
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|105
105
100
100
|108
108
103
103
|436,02209
430,50105
471,25102
465,39711
|59.347
53.865
39.543
43.553
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
75
|82
82
77
77
|426,7202
424,01530
467,53766
462,18472
|68.803
59.517
42.654
46.098
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
85
85
|88
88
88
88
|425,45025
404,99053
437,18946
427,88419
|70.153
77.493
70.119
76.907
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Siber Güvenlik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|26
—
—
—
|420,77414
—
—
—
|75.167
…
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|419,82372
399,67889
437,73562
427,37662
|76.206
83.011
69.595
77.411
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|105
105
100
100
|108
108
103
103
|406,33384
376,07123
403,17290
383,49045
|91.278
110.173
106.752
125.803
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|391,54126
363,40789
385,61270
366,36311
|109.510
127.291
129.538
149.512
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
72
62
62
|389,87037
376,57054
416,29101
400,64626
|111.670
109.540
91.560
105.347
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|380,82742
359,67972
—
—
|123.867
132.664
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|110
130
130
130
|116
138
138
134
|378,41423
350,33550
370,68898
369,03336
|127.273
147.528
151.732
145.545
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|365,64398
335,60489
351,24021
324,30729
|146.450
174.208
186.239
228.284
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|363,76903
343,26445
—
—
|149.509
159.714
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
80
80
|52
62
82
82
|362,08275
340,83508
360,44636
354,40418
|152.296
164.113
169.000
168.360
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
60
100
100
|41
62
103
103
|345,46414
308,98585
320,94436
303,46003
|183.144
237.664
258.427
283.046
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
74
72
|342,63034
315,48812
334,92044
329,60202
|189.064
219.943
221.886
216.234
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|327,32685
304,33603
318,14834
306,09644
|224.540
251.201
266.599
275.339
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|37
37
36
36
|319,64038
298,36869
312,24404
297,24235
|245.233
270.582
284.720
302.179
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
62
62
|318,98371
298,26926
323,88016
305,03120
|247.059
270.905
250.260
278.559
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
18
8
6
|308,53557
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|279.040
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
50
52
50
|36
29
54
52
|305,22396
Dolmadı
399,82259
404,99452
|290.154
Dolmadı
110.899
100.554
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
31
31
|295,83022
278,00669
296,77594
283,68051
|324.372
351.420
340.080
349.429
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
27
26
26
|291,7357
273,35032
289,97390
265,20341
|341.088
374.366
368.506
431.083
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
46
41
40
|2
3
43
41
|Dolmadı
Dolmadı
315,64052
308,14973
|Dolmadı
Dolmadı
274.167
269.562
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|403,13899
431,31538
413,56485
406,69970
|6.992
8.397
11.938
17.408
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|378,91358
412,67079
399,03163
397,38661
|19.973
19.355
22.129
25.003
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
52
50
|41
41
54
52
|357,21881
399,92881
388,75063
384,82341
|45.212
32.016
32.624
39.221
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|338,82468
361,28842
351,13247
349,87839
|83.394
105.588
106.664
111.185
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
40
40
40
|22
42
42
41
|327,97881
340,89362
328,25721
326,90832
|115.647
173.305
189.619
196.975
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|325,32881
371,13812
362,65480
361,43854
|124.790
80.964
76.882
80.778
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
100
100
|32
32
103
103
|325,02212
364,40285
331,44379
332,09867
|125.921
97.318
175.954
174.031
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|79
79
72
72
|323,94656
329,88886
317,36946
316,81191
|129.777
220.331
242.765
247.962
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
100
100
|32
32
106
103
|323,8506
348,52996
313,90484
309,19183
|130.132
144.974
261.686
292.997
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|42
84
84
82
|322,61243
332,61873
322,27477
325,99295
|134.834
207.902
217.658
201.260
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|178
180
180
180
|188
190
190
185
|319,03894
352,86154
332,20880
346,49341
|149.038
130.631
172.773
121.501
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|42
54
63
62
|309,39796
337,53110
325,24791
321,77107
|193.367
186.844
203.526
221.744
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
72
72
|308,82175
314,42153
302,43859
306,08611
|196.293
301.436
332.337
312.631
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|27
32
64
62
|305,51752
318,54848
287,85115
285,17473
|213.752
277.943
441.034
468.408
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
18
20
20
|21
19
21
20
|304,68932
344,67530
309,83981
311,33652
|218.277
158.659
285.174
279.717
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
240
240
240
|103
246
246
246
|410,90835
395,71432
412,42116
412,80912
|19.503
39.338
28.382
36.972
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
68
62
62
|382,53732
373,58851
385,30450
377,55455
|53.696
72.798
70.933
102.895
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
70
70
|64
64
74
72
|374,03967
370,97451
385,08090
385,66274
|68.966
77.616
71.366
85.165
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|361,18541
357,37764
370,39188
369,75394
|96.417
107.098
103.732
121.304
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|349,28959
351,24705
360,08941
358,75205
|127.401
122.779
130.601
150.369
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
50
|41
63
52
52
|348,63482
335,07271
341,37444
335,49768
|129.240
172.627
192.027
227.091
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
110
100
100
|84
116
104
103
|327,77494
303,69255
301,02420
296,08175
|202.020
325.723
405.387
436.500
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
62
62
|327,08459
310,64869
309,08052
303,20064
|204.903
284.013
352.028
389.167
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
100
90
90
|73
106
94
93
|318,74746
293,80388
289,12900
285,62824
|242.129
393.408
494.546
515.052
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
95
90
90
|53
101
93
93
|316,98128
299,35060
300,40429
298,48410
|250.813
354.002
409.674
420.096
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
85
70
70
|64
91
72
72
|313,30157
298,61898
308,16221
305,92563
|269.642
358.980
357.808
372.328
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
95
80
80
|74
101
82
82
|311,74149
292,62043
291,71352
289,90622
|278.021
402.101
473.997
481.453
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|307,63242
295,97107
304,01810
310,87261
|300.957
377.608
384.946
343.378
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
95
90
90
|42
100
93
93
|307,26318
281,63464
272,73414
269,38432
|303.181
491.382
639.712
661.209
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
62
62
|303,13577
291,07130
289,82661
294,07509
|327.867
413.975
488.838
450.483
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
65
60
60
|32
68
62
62
|298,81755
270,81449
261,44947
259,04382
|356.268
593.487
755.304
770.992
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|90
90
80
80
|96
96
84
82
|295,89152
284,43046
284,34127
286,96907
|376.038
467.514
534.227
504.304
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|42
42
84
82
|292,71095
287,77520
290,83621
292,12656
|398.762
440.002
480.773
464.629
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
60
60
|37
54
64
62
|265,9332
259,78216
253,78581
252,92809
|633.418
712.851
841.205
841.954
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İslam İktisadı ve Finans
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
41
42
41
|259,83334
251,00859
243,79589
238,88141
|697.381
818.691
962.103
1.021.216
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|418,61844
420,98873
415,86584
415,93711
|14.797
16.804
21.963
18.520
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
64
62
|411,94973
414,02701
416,09625
402,32641
|17.103
19.146
21.877
23.090
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|383,08877
379,99778
384,07463
362,90056
|28.606
32.946
35.072
37.337
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|89
88
82
82
|360,97108
351,45453
344,54961
321,93198
|38.213
46.315
52.542
53.483
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|361,12674
360,56714
357,6123
350,33059
|332.075
350.916
377.677
392.971
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
65
65
|358,93637
347,06352
347,46592
346,1789
|344.229
431.165
441.602
417.306
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
40
40
|352,02809
343,41488
333,2845
326,00472
|385.095
455.987
548.039
556.950
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|50
65
66
66
|344,64904
334,51258
327,57183
323,61873
|433.343
522.717
596.374
576.131
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
61
62
|343,22997
332,94698
327,26885
310,48218
|443.241
535.577
599.004
692.995
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
66
65
65
|341,05941
331,57011
331,62471
332,20116
|458.931
547.161
561.688
510.233
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|41
67
67
66
|337,99783
325,27179
318,75431
313,5679
|481.610
603.037
678.225
664.137
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
66
66
65
|323,83087
312,23776
305,87099
307,57069
|599.349
736.533
814.389
721.563
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
82
|82
81
81
85
|315,47993
313,11431
332,50335
321,47294
|679.567
726.971
554.411
593.796
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|303,62203
297,85518
282,43077
274,78987
|808.666
910.514
1.110.280
1.113.658
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
103
103
|295,90378
299,62041
314,17923
293,11477
|901.279
887.430
724.605
877.840
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
103
103
|285,37614
277,40184
285,30869
268,57164
|1.037.089
1.202.625
1.070.716
1.204.639
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
103
103
|282,5043
269,02024
265,65285
253,45272
|1.075.737
1.334.359
1.357.670
1.450.805
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
91
|93
93
93
94
|278,12833
271,53293
277,07625
268,73776
|1.136.108
1.294.073
1.186.351
1.202.183