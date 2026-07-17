Sakarya Üniversitesi (SAÜ) taban puanları: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Not: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Bu sayfada yer alan veriler, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmış olup tercih sürecinde adaylara fikir vermesi amacıyla paylaşılmaktadır. 2026 yılına ait güncel bilgiler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacaktır.