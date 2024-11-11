Sakarya’da bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gamze Çetin toprağa verildi…

Sakarya'nın Hendek ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucunda feci şekilde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Gamze Çetin defnedildi. Cenazede genç kadının ailesinin yaptığı şey ise herkesi ağlattı…