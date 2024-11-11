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Sakarya’da bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gamze Çetin toprağa verildi…

Sakarya'nın Hendek ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucunda feci şekilde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Gamze Çetin defnedildi. Cenazede genç kadının ailesinin yaptığı şey ise herkesi ağlattı…

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:14
Sakarya’da bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gamze Çetin toprağa verildi…

Genç kadının yolun karşı tarafına geçmek isterken hayatını kaybettiği kaza, dün saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde meydana geldi.

Sakarya’da bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gamze Çetin toprağa verildi…

İstanbul yönüne giden E.P. yönetimindeki 34 KTH 936 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Çetin'e çarptı. Çetin refüje savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya’da bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gamze Çetin toprağa verildi…

Gamze Çetin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gamze Çetin'in cenazesi, işlemlerinin ardından morgdan alınarak memleketi olan Düzce'nin Yığılca ilçesine getirildi.

Sakarya’da bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gamze Çetin toprağa verildi…

Düzce'de tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Gamze Çetin'in cenazesi, Bekirler Köyü Camii'nde kalınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Çetin'in, geçici olarak tahtadan hazırlanan mezar taşına ailesi tarafından çiçek resmi çizildi.

Sakarya’da bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gamze Çetin toprağa verildi…

ERKEK ARKADAŞININ YANINA SAKARYA'YA GİTMİŞ

Bu arada Gamze Çetin'in hafta sonunu geçirmek üzere erkek arkadaşının yanına Sakarya'ya gittiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, otomobil sürücüsü E.P.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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