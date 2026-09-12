Sakarya'da kan donduran şiddet: 15 yaşındaki çocuğu depoya kapatıp dövdüler!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 15 yaşındaki B.Ş., görüştüğü eski sevgilisinin akrabaları tarafından depoya kapatılarak 20 dakika boyunca darp edildi. 2022 yılında babasını Sakarya Nehri'nde kaybeden ve amcaları ile dayısının himayesinde büyüyen genç çocuğun, ölüm tehditleri nedeniyle yaşadığı şiddeti iki ay boyunca sakladığı ortaya çıktı. Görüntülerin ailenin eline geçmesiyle olay patlak verirken, yaşadığı dehşet anlarını anlatan mağdur çocuk, "Bugün bana olduysa yarın başka çocuklara olur, sözü devlete bıraktım" diyerek adalet istedi.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 17:20