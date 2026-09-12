Sakarya’da kan donduran şiddet: 15 yaşındaki çocuğu depoya kapatıp dövdüler!

20 DAKİKA BOYUNCA TEKME TOKAT DARP ETTİLER

İçeri girilmesinin ardından eski sevgilinin akrabası M.E.B., B.Ş.'e tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı. Gencin omuzlarına, bağırsaklarına ve kaburgalarına vuran şüpheli, B.Ş.'i yaklaşık 10-20 dakika boyunca darp etti. Saldırı sırasında şüpheli, "Sen benim akrabam/kardeşim ile bir daha görüşmeyeceksin, bir daha rahatsız etmeyeceksin, bir daha yazmayacaksın, seni öldürürüm, senin kemiklerini kırarım, seni yaşatmam burada, benim başım yanarsa senin de başın yanar, bunları kimseye söylemeyeceksin aramızda kalacak" şeklinde tehditler savururken, yaşananlar ise Y.S. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



BABASINI 2022'DE NEHİRDE KAYBETMİŞTİ

Yaşanan olayların ardından şüphelilerin ölüm tehditleri ve gördüğü baskı nedeniyle 15 yaşındaki çocuk durumu uzun süre kimseye anlatamadı. 2022 yılında babası S.Ş.'in Sakarya Nehri'ne atlayarak hayatını kaybetmesi ve cansız bedeninin nehirde bulunmasının ardından yetim kalan genç çocuğun bakımını amcaları ve dayısının üstlendiği öğrenildi. Başına kötü bir şey gelmesinden ve ailesinin zarar görmesinden korkan mağdur çocuk, yaşadığı dehşeti iki ay boyunca içine attı.