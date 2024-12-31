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Sakarya’da şüpheli ölüm: Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 17 yaşındaki Melek evinde başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 01:27
Sakarya’da şüpheli ölüm: Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Kan donduran olay Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi.

Sakarya’da şüpheli ölüm: Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu.

Sakarya’da şüpheli ölüm: Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya’da şüpheli ölüm: Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya’da şüpheli ölüm: Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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