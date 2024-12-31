Sakarya’da şüpheli ölüm: Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.