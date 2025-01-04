Sakarya'da yok artık dedirten kaza: 5 dakika arayla 2 araba çarptı!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Kur'an kursuna gitmek için yola çıkan kadına yaya geçidinde otomobil çarptı. Yere savrularak yaralanan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kazadan 5 dakika sonra kalabalığın arasına dalan farklı bir otomobil, yerde yatan kadını ezdi. Dehşete düşüren kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.
Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:17