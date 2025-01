Sakarya’da yok artık dedirten kaza: 5 dakika arayla 2 araba çarptı!

DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA KAMERADA



Öte yandan, 'bu kadarı da' olmaz dedirten kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı kadının savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Meydana gelen kazanın ardından kadına yardım etmek için bölgeye koşan kalabalığın arasına farklı bir otomobilin daldığı ve yerde yatan yaralı kadını ezdiği anlar da görüntülere yansıdı. O esnada yaşanan panik an be an kaydedildi.