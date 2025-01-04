Sakarya’da yok artık dedirten kaza: 5 dakika arayla 2 araba çarptı!

Fakat yine farklı bir araç sağ şeritten gitmek varken yine hızlı bir şekilde o grubun içerisine dalıyor ve annemin üzerinden geçiyor. İnsanların yaya geçidinden bile geçerken can güvenliği yok. Görüntüleri çok sağlıklı bir şekilde izleyemiyorum çünkü annem yoğun bakımda.