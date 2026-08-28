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Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

Telefon çaldığı an kendinizi farkında olmadan yürürken ya da adımlarınızı hızlandırırken buluyor musunuz? Birçok kişinin basit bir el-ayak alışkanlığı sandığı bu durumun arkasından beyin sağlığına dair çarpıcı bir gerçek çıktı. Psikologlar ve uzmanlar, hemen herkesin sergilediği bu otomatik davranışın altında yatan gizemli mekanizmayı açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 12:26
Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

Günlük hayatta telefon görüşmesi yaparken sabit duramamak ve bilinçsizce adımlamaya başlamak sanılanın aksine rastgele bir refleks değil. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmalar, telefonla konuşurken yürümenin beynin aşırı yüklenmesini önlemek için devreye soktuğu otomatik bir dengeleme mekanizması olduğunu ortaya koydu.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

BEYNİN OTOMATİK DENGELEME MEKANİZMASI

Arama geldiğinde telefonu kulağınıza götürdüğünüz an adımlamaya başlamanız kesinlikle tesadüf değil. Psikologlar, telefonla konuşurken yürümenin beynin artan bilişsel yükünü dengeleyen doğal ve biyolojik bir refleks olduğunu belirtiyor.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

Sabit durmak yerine ritmik bir şekilde hareket etmek; zihinsel yükün yönetilmesinde, dikkatin tek bir noktada toplanmasında ve duyguların düzenlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Zihin, iletişim kursa da beden bu ritmik adımlarla kendi dengesini korumayı başarıyor.

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Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

KONUŞURKEN BEYİNDE NE OLUYOR?

Bir telefon görüşmesi başlattığınızda, özellikle de konu ekstra dikkat, odaklanma ve duygu yoğunluğu gerektiriyorsa beynin dil işlemleme kapasitesi maksimum seviyeye tırmanır. Bu süreçte beyin iki devasa görevi aynı anda yürütmeye çalışır:

  • İletişimi kesintisiz sürdürmek ve karşı tarafı anlamak,
  • İçinde bulunduğunuz fiziksel çevreyi takip etmek.
Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

İki farklı sürecin birleşmesi beyindeki bilişsel yükü hızla artırır. Psikologlara göre bu yük artışı, uzmanların "uyarılma düzeyi" olarak adlandırdığı biyolojik duruma yol açar. Uyarılma seviyesi tavan yaptığında ise beden, ritmik bir hareket sergileyerek kendi kendini sakinleştirme ve düzenleme eğilimine girer. Sonuç olarak kişi hiç farkında olmadan yürümeye başlar.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

KONUŞMANIN ŞİDDETİ ADIMLARI HIZLANDIRIYOR

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer çarpıcı detay ise yürüyüş hızı ile telefon görüşmesinin duygusal boyutu arasındaki doğrudan bağlantı. Araştırmalar, görüşmenin duygusal içeriği derinleştikçe veya gerilim arttıkça adımların da aynı oranda hızlandığını gösteriyor.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...
  • Stresli ve Tartışmalı Konuşmalar: Vücut artan stresi ve duygusal yoğunluğu regüle edebilmek için adımları belirgin şekilde hızlandırır.
  • Sakin ve Rutin Konuşmalar: Duygusal yük düşük olduğu için beden daha yavaş, ritmik ve sakin bir tempoda hareket eder.

Kısacası vücut, zihinde biriken duygusal enerjiyi ve stresi boşaltmak için hareketi kullanır.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

DÜZ BİR ÇİZGİDE YÜRÜMEKTE ZORLANIYORSANIZ SEBEBİ BU!

Bilimsel gözlemler, telefonla konuşurken yürüyen kişilerin çoğunlukla daha yavaş adımlar attığını, başlarını hafifçe öne eğdiğini ve düz bir çizgide yürümekte zorlandığını gösteriyor.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

Peki, neden yalpalayarak veya düzensiz yürüyoruz? Bunun temel sebebi, beynin enerjisinin ve odaklanma kapasitesinin büyük bir kısmını iletişime yönlendirmesidir. İletişim sürecine öncelik veren beyin, motor becerileri ve yürüyüş koordinasyonunu kontrol etmek için daha az kapasite ayırabilir. Bu durum da bilinçsizce sergilenen otomatik bir yavaşlamaya ve yön sapmalarına yol açar.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

DÜŞÜNCE AKIŞINI HIZLANDIRIYOR AMA BU TEHLİKEYE DİKKAT!

Olduğunuz yerde sabit durmak, bazı kişiler için düşünce akışını kontrol etmeyi ve kelimeleri toparlamayı zorlaştırabilir. Ritmik yürüyüşler ise zihni berraklaştırarak konuşma akışını doğrudan destekler. Ancak uzmanlar, son derece doğal olan bu refleksin belirli ortamlarda ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

Motor koordinasyona ayrılan dikkat azaldığı için:

  • Yoğun kaldırım trafiğinde,
  • Merdiven inip çıkarken,
  • Araç trafiğine yakın riskli alanlarda

telefonla konuşarak yürümek; dikkat dağınıklığı nedeniyle denge kaybına, yön kontrolünün yitirilmesine ve kazalara davetiye çıkarabilir. Uzmanlar, hareket halindeyken konuşurken çevre farkındalığının elden bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

PSİKOLOJİ VE FİZYOLOJİNİN ORTAK ÜRÜNÜ

Özetle, telefon çaldığında odanın içinde adımlamaya başlamak basit bir el-ayak alışkanlığı değildir. Bu durum; beynin iletişim, duygu yönetimi ve motor koordinasyon süreçlerini aynı anda idare ederken geliştirdiği karmaşık ve mükemmel bir dengeleme mekanizmasıdır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör