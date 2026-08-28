Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...

Peki, neden yalpalayarak veya düzensiz yürüyoruz? Bunun temel sebebi, beynin enerjisinin ve odaklanma kapasitesinin büyük bir kısmını iletişime yönlendirmesidir. İletişim sürecine öncelik veren beyin, motor becerileri ve yürüyüş koordinasyonunu kontrol etmek için daha az kapasite ayırabilir. Bu durum da bilinçsizce sergilenen otomatik bir yavaşlamaya ve yön sapmalarına yol açar.