Trend
Galeri
Trend Yaşam
Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...
Sakın basit bir alışkanlık sanmayın! Telefonla konuşurken yürüyorsanız beyniniz aslında bunu yapıyor...
Telefon çaldığı an kendinizi farkında olmadan yürürken ya da adımlarınızı hızlandırırken buluyor musunuz? Birçok kişinin basit bir el-ayak alışkanlığı sandığı bu durumun arkasından beyin sağlığına dair çarpıcı bir gerçek çıktı. Psikologlar ve uzmanlar, hemen herkesin sergilediği bu otomatik davranışın altında yatan gizemli mekanizmayı açıkladı.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 12:26