Sakın ceviz sanıp yemeyin! Meğer Türkiye’de yetişen o bitki kimyasalsız temizliğin sırrıymış...

KENDİ AĞACINI DİKMEK İSTEYENLER İÇİN ÖNERİLER

Sabun cevizi elde edilen sabun ağacı, tohumdan yetiştirilen ve oldukça uzun ömürlü bir bitkidir. Ancak meyve vermesi için sabırlı olmak gerekir; çünkü ilk ürünler genellikle 8 ila 10 yıl arasında alınır.

Tohumların çimlenmesi için güneşte kurutulması ve ardından nemli toprağa ekilmesi gerekir. Düzenli sulama ve gübreleme ile desteklenen bu süreçte, ilk filizlenme 1 ila 3 ay içinde gerçekleşir.