Trend
Galeri
Trend Yaşam
Sakın ceviz sanıp yemeyin! Meğer Türkiye'de yetişen o bitki kimyasalsız temizliğin sırrıymış...
Sakın ceviz sanıp yemeyin! Meğer Türkiye'de yetişen o bitki kimyasalsız temizliğin sırrıymış...
Himalaya Dağları'nın eteklerinden Anadolu topraklarına uzanan sıra dışı bir doğa mucizesi Türkiye'de üretim rekorları kırmaya hazırlanıyor. Halk arasında "sabun cevizi" veya "sabun fındığı" olarak bilinen Sapindus Mukorossi, cevize benzeyen görüntüsüyle dikkat çekse da asla yenmemesi gerekiyor. İşte suyla temas ettiği anda doğal bir deterjana dönüşen bitkinin detayları...
Giriş Tarihi: 03.09.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:50