Sakın süs sanıp koparmayın! Kotlardaki o küçük düğme meğer bu işe yarıyormuş...
Kot pantolonların ceplerinin köşelerinde yer alan o küçük, bakır renkli metal parçaları (perçinleri) bugüne kadar sadece şık bir detay zannediyorsanız yanılıyorsunuz. 1870'li yıllarda maden işçilerinin yaşadığı büyük bir kabus sonucu ortaya çıkan o küçük metal parçalar, bugün dünya devi bir markanın doğuşuna öncülük eden 150 yıllık bir dayanıklılık sırrı saklıyor. Eğer o perçinler olmasaydı kot pantolonların başına ne gelirdi?
Giriş Tarihi: 01.11.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 11:07