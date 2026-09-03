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Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

Mutfaktaki doğru bildiğimiz yanlışlar sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlar, yüksek ısıya maruz kaldığında tüm vitaminini, mineralini ve kansere karşı koruyucu bileşenlerini kaybeden 9 süper besini sıraladı. Pişirildiğinde şifası yok olan, hatta kalori bombasına dönüşen bu gıdaları çiğ tüketerek bağışıklığınızı çelik gibi yapabilir. İşte asla ocağa değdirilmemesi gereken o besinler...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 12:09
Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

Mutfak kültürümüzde sebzeleri sotelemek, haşlamak ya da kavurmak oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak modern beslenme bilimi, ısı ile temas eden birçok gıdanın içerisindeki hassas vitaminlerin ve antioksidanların saniyeler içinde buharlaşıp yok olduğunu kanıtlıyor. Isıl işlem gören bazı besinler adeta "boş kalori" haline gelirken, kimileri ise besin değerinin %90'ını kaybediyor.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

9. HİNDİSTAN CEVİZİ

Çikolataların içinde işlenmiş halde tüketmek yerine çiğ yemek, kalp ve beyin sağlığını güçlendiren orta zincir yağlarından %100 faydalanmanızı sağlar.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

8. TANELİ UFAK MEYVELER

Trend haline gelen kurutulmuş meyveler, kurutulma aşamasında suda çözünen vitaminlerini kaybeder. Üstelik kalori ve şeker oranları 3 katına çıkar! Bu nedenle taze ve sulu hallerini tercih etmek çok daha yararlıdır.

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Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

7. KURUYEMİŞLER

Kavrulmuş kuruyemişler vitamin kaybına uğrar ve genetiğiyle oynanmış yağlar içerebilir. Çiğ yemişler ise kötü kolesterolü düşüren gerçek birer antioksidan kaynağıdır.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

6. ISPANAK VE KARNABAHAR

Bu ikili çiğ tüketildiğinde çok daha yüksek C vitamini ve folat seviyeleri sunarak bağışıklık sistemini çelik gibi yapar.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

5. KIRMIZI BİBER

Günlük C vitamini ihtiyacının 3 katını karşılar. Ancak yüksek ısı, bu hassas vitamini anında yok eder.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

4. SOĞAN

Kalp sağlığı ve anksiyete düşmanı olan allisin, soğan piştiğinde yok olur. En iyisi çiğ olarak salatalara eklemektir.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

3. SARIMSAK

Yemeklerin vazgeçilmezi sarımsak, pişirildiğinde vitamin ve minerallerinin %90'ını kaybeder. Akciğer kanseri riskini azaltan allisin maddesinden yararlanmak için çiğ tüketmek şart.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

2. BROKOLİ

Kanser riskini düşüren sülforafan maddesini vücut, brokoli çiğken çok daha kolay emer. C vitamini ve potasyum deposu bu sebzeyi salatalarınıza çiğ ekleyin.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

1. PANCAR

İçeriğindeki folik asit, pişirme sırasında %25 oranında kaybolur. Beyninizin en büyük ihtiyacı olan bu bileşeni korumak için pancarı çiğ tüketmek önemlidir.

Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

DOĞAL HALİYLE TÜKETİN!

Mutfağımızda pişirerek tüketmeye alışık olduğumuz bu 9 besin, aslında doğanın bize sunduğu en saf haliyle maksimum şifa sağlıyor. Pişirme yöntemlerinizi değiştirip bu gıdaları çiğ tüketim listenize alarak yaşam kalitenizi artırabilir ve hastalıklara karşı vücudunuza güçlü bir kalkan kazandırabilirsiniz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör