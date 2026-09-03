Sakın tencereye koymayın! Pişirince bütün şifası çöp olan 9 besin açıklandı...

Mutfak kültürümüzde sebzeleri sotelemek, haşlamak ya da kavurmak oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak modern beslenme bilimi, ısı ile temas eden birçok gıdanın içerisindeki hassas vitaminlerin ve antioksidanların saniyeler içinde buharlaşıp yok olduğunu kanıtlıyor. Isıl işlem gören bazı besinler adeta "boş kalori" haline gelirken, kimileri ise besin değerinin %90'ını kaybediyor.