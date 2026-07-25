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Fransa’da Türk bayrağını dalgalandırdılar! Saman ve ottan yaptıkları eserle dünya ikincisi oldular…
Fransa’da Türk bayrağını dalgalandırdılar! Saman ve ottan yaptıkları eserle dünya ikincisi oldular…
Fransa'da 12 ülkenin katılımıyla gerçekleşen prestijli Uluslararası Saman ve Ot Heykel Yarışması'na Türk akademisyenler damga vurdu. Kocaeli Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri, Mısır mitolojisinden ilham alarak 5 günde tamamladıkları devasa "Gübre Böceği" heykeliyle dünya ikinciliği elde etti. Sanatçılarımızın "3 kıta ve 12 ülkede Türk bayrağını dalgalandırma" gururuna, sanatsal vizyonlarına ve yarışma maratonuna dair yaptıkları samimi açıklamalar ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 18:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 19:03