Fransa’da Türk bayrağını dalgalandırdılar! Saman ve ottan yaptıkları eserle dünya ikincisi oldular…

TÜRK BAYRAĞINI DÜNYAYA TAŞIYAN SANAT ELÇİLERİ

Kocaeli Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin kurumsal destekleriyle bugüne kadar dünyanın 12 farklı ülkesinde Türkiye'yi gururla temsil eden akademisyenler, Fransa'daki bu son derecelerini de başarı koleksiyonlarına eklemiş oldu.

Kar heykellerinden saman heykellerine kadar doğanın sunduğu geçici ve organik malzemeleri kalıcı birer sanat eserine ve evrensel bir mesaja dönüştüren akademisyenlerimiz, hem uluslararası platformda Türk sanatının gücünü kanıtlıyor hem de yetiştirdikleri öğrencilere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.