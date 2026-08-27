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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması kura heyecanı başlıyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda 36 takımın rakipleri gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Futbolseverler, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımları merak ediyor.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:12 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 00:18
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek iki takımın da kura öncesindeki torba durumu netleşti. Galatasaray doğrudan lig aşamasında yer alırken 3. torbada bulunacak; Lyon'u eleyen Fenerbahçe de lig aşamasına yükselerek Galatasaray gibi 3. torbadan kura çekimine katılacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA'nın resmi internet sitesi UEFA.com üzerinden de kura çekiminin ücretsiz olarak canlı takip edilebilmesi bekleniyor.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 2026-2027 sezonu lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

Fenerbahçe'nin 3. torbadaki takımlar arasından yer alması, lig aşamasındaki rakiplerinin kura sonucunda belirlenmesi anlamına geliyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılacak. Sarı-kırmızılı takım da kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

Böylece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri 27 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. TORBA

  • PSG
  • Bayern Münih
  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Inter
  • Manchester City
  • Arsenal
  • Barcelona
  • Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TORBA

  • Aston Villa
  • Manchester United
  • Borussia Dortmund
  • Roma
  • Sporting
  • Porto
  • Club Brugge
  • PSV
  • Real Betis
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. TORBA

  • Feyenoord
  • Lille
  • Napoli
  • RB Leipzig
  • Villarreal
  • Shakhtar Donetsk
  • Galatasaray
  • Fenerbahçe
  • Bodo Glimt
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. TORBA

  • Dinamo Zagreb/Viking
  • Slavia Prag
  • Slovan Bratislava/Celje
  • Stuttgart
  • Levski Sofya/AEK
  • LASK Linz
  • Como
  • Lens
  • Sabah
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör