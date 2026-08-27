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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması kura heyecanı başlıyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda 36 takımın rakipleri gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Futbolseverler, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımları merak ediyor.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 00:18