Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray torbaları

Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek iki takımın da kura öncesindeki torba durumu netleşti. Galatasaray doğrudan lig aşamasında yer alırken 3. torbada bulunacak; Lyon'u eleyen Fenerbahçe de lig aşamasına yükselerek Galatasaray gibi 3. torbadan kura çekimine katılacak.