Samsun’da batan balıkçı teknesi o noktadan çıkarıldı!

Samsun'da 22 Aralık günü açıldıkları denizde kaybolan Halil Kayış ve Muhammer Sevgili'nin içinde bulunduğu batan tekne, dalgıçların yardımıyla trol teknesiyle çıkarıldı. Tekne, balıkçı barınağına götürüldü. 'Muratım 55 D 1416' isimli tekne 26 Aralık günü Costal Limanı'ndan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte bulunmuştu. NE OLMUŞTU? Durum karşısında endişelenen yakınları kayıp ihbarı vermişti. Olay yerinde günlerce yoğun çalışma sarf eden ekipler ilk olarak Halil Kayış isimli balıkçının cansız bedenine ulaşmıştı. Devam eden çalışmalarda batan tekneye ulaşılmıştı. Muhammer Sevgili için ise arama çalışmaları sürüyor.