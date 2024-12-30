Trend Galeri Trend Yaşam Samsun’da batan balıkçı teknesi o noktadan çıkarıldı!

Samsun’da batan balıkçı teknesi o noktadan çıkarıldı!

Samsun'da meydana gelen olayda 22 Aralık günü açıldıkları denizde batan Halil Kayış ve Muhammer Sevgili'nin içinde bulunduğu tekne o noktadan çıkarılarak götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:12
Samsun’da batan balıkçı teknesi o noktadan çıkarıldı!

Samsun'da 22 Aralık günü açıldıkları denizde kaybolan Halil Kayış ve Muhammer Sevgili'nin içinde bulunduğu batan tekne, dalgıçların yardımıyla trol teknesiyle çıkarıldı.

Samsun’da batan balıkçı teknesi o noktadan çıkarıldı!

Tekne, balıkçı barınağına götürüldü. 'Muratım 55 D 1416' isimli tekne 26 Aralık günü Costal Limanı'ndan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte bulunmuştu.

Samsun’da batan balıkçı teknesi o noktadan çıkarıldı!

NE OLMUŞTU?

Samsun'da iki balıkçı 'Muratım 55' isimli tekneyle denize açıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamamıştı.

Samsun’da batan balıkçı teknesi o noktadan çıkarıldı!

Durum karşısında endişelenen yakınları kayıp ihbarı vermişti. Olay yerinde günlerce yoğun çalışma sarf eden ekipler ilk olarak Halil Kayış isimli balıkçının cansız bedenine ulaşmıştı.

Samsun’da batan balıkçı teknesi o noktadan çıkarıldı!

Devam eden çalışmalarda batan tekneye ulaşılmıştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA