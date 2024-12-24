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Samsun’da kaybolan balıkçıları arama çalışmaları bugün de sonuçsuz kaldı!

Samsun'da meydana gelen esrarengiz olayda tekneyle denize açılıp sırra kadem basan iki balıkçıyı arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı. 4 çocuk babası Muhammer Sevgili'nin eşi endişeli bekleyişini sürdürüyor. "İnşallah sapasağlam gelir…"

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:09
Samsun’da kaybolan balıkçıları arama çalışmaları bugün de sonuçsuz kaldı!

22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (52) ve Halil Kayış'tan (45) bir süre haber alamayan yakınları 12 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Samsun’da kaybolan balıkçıları arama çalışmaları bugün de sonuçsuz kaldı!

Haber alınamayan balıkçılar için 124 kişilik ekip, 18 araç, 5 bot ve helikopter ile çalışma başlatıldı. Denizden, havadan ve karadan yapılan arama faaliyetlerinin ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Samsun’da kaybolan balıkçıları arama çalışmaları bugün de sonuçsuz kaldı!

4 çocuk babası Muhammer Sevgili'nin eşi Lale Sevgili, "Bulunmasını istiyorum. İnşallah sapasağlam gelir. Beklemedeyiz.

Samsun’da kaybolan balıkçıları arama çalışmaları bugün de sonuçsuz kaldı!

Pazar günü saat 15.00'te evden çıkmıştı. O günden sonra daha da görmedim. Dünden beri bekliyorum" dedi.

Samsun’da kaybolan balıkçıları arama çalışmaları bugün de sonuçsuz kaldı!

Arama çalışmaları gece su üstünde devam edecek.

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