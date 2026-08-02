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Sanatçı Güllü'nün ölümünde iddianame tamamlandı: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Sanatçı Güllü'nün ölümünde iddianame tamamlandı: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Arabesk sanatçısı Güllü'nün (Gül Tut) Yalova'da pencereden düşerek ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, sanığın annesini çok sevdiği Roman havasıyla odaya çekip alaycı bir ifadeyle "Hadi görüşüüürüüüz" diyerek 18 metre yükseklikten aşağı attığı detaylarına yer verildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.08.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 10:28