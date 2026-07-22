Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

Yeryüzünün sınırları, okyanusları ve devasa ana karaları üzerinde şekillenen coğrafi güç dengeleri yeniden haritalandırıldı. Bir ülkenin sahip olduğu toplam yüz ölçümü; sadece haritadaki çizimlerden ibaret olmayıp ekonomik potansiyel, tarım alanları, jeopolitik konum ve askeri strateji açısından en büyük küresel kozlardan biri olarak kabul ediliyor. Toplam alan, karasal büyüklük ve su yüzdeleri esas alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi resmi veriler doğrultusunda güncellendi. Listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti.