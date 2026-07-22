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Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…
Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…
Toplam yüz ölçümleri, su alanları ve karasal toprak büyüklükleri esas alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi güncellendi. Dev kıtaların ve devasa ana karaların yer aldığı dev listede, üç tarafı denizlerle çevrili olan ve Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. Fransa, Ukrayna ve İspanya gibi Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye, coğrafi büyüklüğüyle ezber bozdu.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:26