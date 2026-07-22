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Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

Toplam yüz ölçümleri, su alanları ve karasal toprak büyüklükleri esas alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi güncellendi. Dev kıtaların ve devasa ana karaların yer aldığı dev listede, üç tarafı denizlerle çevrili olan ve Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. Fransa, Ukrayna ve İspanya gibi Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye, coğrafi büyüklüğüyle ezber bozdu.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:14 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:26
Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

Yeryüzünün sınırları, okyanusları ve devasa ana karaları üzerinde şekillenen coğrafi güç dengeleri yeniden haritalandırıldı. Bir ülkenin sahip olduğu toplam yüz ölçümü; sadece haritadaki çizimlerden ibaret olmayıp ekonomik potansiyel, tarım alanları, jeopolitik konum ve askeri strateji açısından en büyük küresel kozlardan biri olarak kabul ediliyor. Toplam alan, karasal büyüklük ve su yüzdeleri esas alınarak hazırlanan "Dünyanın En Büyük 50 Ülkesi" listesi resmi veriler doğrultusunda güncellendi. Listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti.

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

50. JAPONYA

Yüz Ölçümü: 377.930

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

49. TÜRKMENİSTAN

Yüz Ölçümü: 488.100

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Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

48. İSPANYA

Yüz Ölçümü: 505.992

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

47. TAYLAND

Yüz Ölçümü: 513.120

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

46. YEMEN

Yüz Ölçümü: 527.968

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

45. KENYA

Yüz Ölçümü: 580.367

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

44. MADAGASKAR

Yüz Ölçümü: 587.041

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

43. UKRAYNA

Yüz Ölçümü: 603.500

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

42. SOMALİ

Yüz Ölçümü: 637.657

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

41. FRANSA

Yüz Ölçümü: 640.679

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

40. AFGANİSTAN

Yüz Ölçümü: 652.230

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

39. BURMA

Yüz Ölçümü: 676.578

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

38. ZAMBİYA

Yüz Ölçümü: 752.612

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

37. ŞİLİ

Yüz Ölçümü: 756.102

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

Şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası gurur verdi! İşte dünyanın en büyük ülkeleri ve Türkiye’nin yeri…

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581