Şanlıurfa Göbeklitepe’den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor! Çakmaktepe’de yanmış hayvan başları tespit edildi

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Fatma Şahin, "2012 yılında bölgede yüzey araştırmalarına başladık. Pandemi dönemini fırsata çevirerek, burada uzun süreli bir araştırma yapma şansı bulduk. Araştırmalarımız Harran Ovası'nın batısındaki alanda gerçekleşti ve daha önce bilinmeyen pek çok yerleşim alanı tespit ettik.