Şanlıurfa Göbeklitepe'den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor! Çakmaktepe'de yanmış hayvan başları tespit edildi
Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa Göbeklitepe ziyaretçilerini hayrete düşürmeye devam ederken bölgede ondan daha eski olduğu düşünülen bir yerleşim yeri daha keşfedildi: Çakmaktepe! Bir süredir çalışmaların sürdüğü Göbeklitepe'nin atası olarak görülen eski yerleşim yeri insanlık tarihini 1000 yıl geri götürebilir. Çakmaktepe kalıntılarında yanmış hayvan başladı tespit edildi. Peki, bu ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 12.11.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:48