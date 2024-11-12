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Şanlıurfa Göbeklitepe'den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor! Çakmaktepe'de yanmış hayvan başları tespit edildi

Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa Göbeklitepe ziyaretçilerini hayrete düşürmeye devam ederken bölgede ondan daha eski olduğu düşünülen bir yerleşim yeri daha keşfedildi: Çakmaktepe! Bir süredir çalışmaların sürdüğü Göbeklitepe'nin atası olarak görülen eski yerleşim yeri insanlık tarihini 1000 yıl geri götürebilir. Çakmaktepe kalıntılarında yanmış hayvan başladı tespit edildi. Peki, bu ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 12.11.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:48
Şanlıurfa Göbeklitepe’den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor! Çakmaktepe’de yanmış hayvan başları tespit edildi

Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa şehri arkeoloji ilgililerine kapısını aralıyor. Göbeklitepe'den 500 ila 1000 yıl daha eski olduğu düşünülen Çakmaktepe buluntuları oldukça dikkat çekici.

Şanlıurfa Göbeklitepe’den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor! Çakmaktepe’de yanmış hayvan başları tespit edildi

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Fatma Şahin, "2012 yılında bölgede yüzey araştırmalarına başladık. Pandemi dönemini fırsata çevirerek, burada uzun süreli bir araştırma yapma şansı bulduk. Araştırmalarımız Harran Ovası'nın batısındaki alanda gerçekleşti ve daha önce bilinmeyen pek çok yerleşim alanı tespit ettik.

Şanlıurfa Göbeklitepe’den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor! Çakmaktepe’de yanmış hayvan başları tespit edildi

Bu yerleşimlerin çoğu çanak çömlek dönemi ile avcı-toplayıcı topluluklara ait. Bu yerleşimlerden biri de Çakmaktepe'ydi. Aynı yıl kazı çalışmalarına başladık. Çakmaktepe'nin, Göbeklitepe ve Karahantepe'nin atası olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Şanlıurfa Göbeklitepe’den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor! Çakmaktepe’de yanmış hayvan başları tespit edildi

YANMIŞ HAYVAN BAŞLARI BULUNDU!

Arkeolojik kazı bölgesinde Çakmaktepe sırları gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Yaklaşık 16 metre çapında, ana kayaya oyularak yapılmış olarak bulunan büyük yapı içinde bambaşka detayları barındırıyor.

Şanlıurfa Göbeklitepe’den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor! Çakmaktepe’de yanmış hayvan başları tespit edildi

Dışarıda yakılarak bu büyük yapının içine konmuş olarak bulunan yabani sığır, koyun, keçi, atgiller ve ceylan gibi türlerin başları kazının en dikkat çeken yanlarından biri.

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