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Şanlıurfa'da kompresörle Muhammed Kendirci vahşice öldürülmüştü: Katil mahkemede öyle bir şey istedi ki...
Şanlıurfa'da kompresörle Muhammed Kendirci vahşice öldürülmüştü: Katil mahkemede öyle bir şey istedi ki...
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kalfa olarak çalıştığı marangoz atölyesinde çırak Muhammed Kendirci'nin (15) vücuduna yüksek basınçlı kompresörle hava verip ölümüne neden olan Habip Aksoy, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Üzeri tozluydu. Onları temizlemek isterken oldu. O sırada şakalaşıyorduk. Amacım onu öldürmek değildi" dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:49