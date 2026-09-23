Şanlıurfa’da kompresörle Muhammed Kendirci vahşice öldürülmüştü: Katil mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Olayın ardından Kendirci'nin karnının şiştiği ve kusmaya başladığı, Aksoy ve diğer çalışanlar tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi. Sanığın marangoz atölyesinde çalışması nedeniyle basınçlı hava ekipmanlarının kullanım özellikleri ve oluşturabileceği riskler konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğu ve sanık ile Muhammed Kendirci arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığı, olay sırasında cebir veya tehdit unsurunun tespit edilmediği ve eylemin ani geliştiğinin değerlendirildiği de kaydedildi.