Şanlıurfa’da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği’nden açıklama!

Karaköprü merkezli gerçekleşen şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedilerek bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve ilgili kurumlar olası hasarların tespiti için saha incelemelerini sürdürürken, resmi makamlar öğrencilerin emniyeti adına önleyici adım attı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: