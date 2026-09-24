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Şanlıurfa'da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama!
Şanlıurfa'da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama!
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından binlerce öğrenci ve velinin beklediği son dakika haberi geldi. Güvenlik tedbirleri ve saha tarama çalışmaları kapsamında bugün ve yarın Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 12:32