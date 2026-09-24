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Şanlıurfa'da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama!

Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından binlerce öğrenci ve velinin beklediği son dakika haberi geldi. Güvenlik tedbirleri ve saha tarama çalışmaları kapsamında bugün ve yarın Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 12:32
Şanlıurfa’da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği’nden açıklama!
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Karaköprü merkezli gerçekleşen şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedilerek bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve ilgili kurumlar olası hasarların tespiti için saha incelemelerini sürdürürken, resmi makamlar öğrencilerin emniyeti adına önleyici adım attı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

Şanlıurfa’da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği’nden açıklama!

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Valilik sosyal medya hesaplarında eğitime öğretime 1 gün ara verildiği bilgisi paylaşıldı. İşte, o açıklama:

"Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir."

Şanlıurfa’da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği’nden açıklama!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Eylül 2026 Cuma günü için henüz Şanlıurfa Valiliği üzerinden bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklamaya kadar yarın eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

Şanlıurfa’da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği’nden açıklama!

AFAD ŞANLIURFA DEPREMİ SONRASI AÇIKLADI

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. "

Şanlıurfa’da okullar bugün ve yarın tatil mi? Deprem sonrası Şanlıurfa Valiliği’nden açıklama!

İşte depremin bilgileri...

Büyüklük:5.4 (Ml)

Yer:Karaköprü (Şanlıurfa)

Tarih:2026-09-24

Saat:10:40:58 TSİ

Derinlik:7.39 km

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör