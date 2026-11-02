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Şanlıurfa'dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı
Şanlıurfa'dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce işlenen vahşetin ardından töre izi bulundu. 14 kurşunla vurulduktan sonra otomobille 7 kez üzerinden geçilen Erdal Gündüz'ün, sevgilisinin eski eşi İlyas Dörtler'in ailesi ile yaşadığı husumet nedeniyle töre cinayetine kurban gittiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 07:09