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Şanlıurfa'dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce işlenen vahşetin ardından töre izi bulundu. 14 kurşunla vurulduktan sonra otomobille 7 kez üzerinden geçilen Erdal Gündüz'ün, sevgilisinin eski eşi İlyas Dörtler'in ailesi ile yaşadığı husumet nedeniyle töre cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

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Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 02.11.2026 07:08 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 07:09
Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 22 Kasım 2025'te Erdal Gündüz'ün öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının arkasında aile husumeti olduğuna ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Müşteki vekili Avukat Orhan Güngör'ün mahkemeye sunduğu dilekçede çarpıcı iddialar ortaya kondu.

Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

BERDEL ANLAŞMASIYLA HUSUMETİ BİTİRMEK İSTEDİLER

Dilekçedeki iddialara göre; Şanlıurfa'da aynı köyde yaşayan Gündüz ile Dörtler aileleri 2014'te tarım işçiliği için Manisa'ya gitti. Erdal Gündüz ile Zeyd Dörtler birbirlerinin kız kardeşlerine âşık oldu ve evlenmek üzere anlaştı. Ancak Erdal Gündüz, Remziye Dörtler ile evlenmekten vazgeçti.

Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

Zeyd Dörtler ise, Gündüz'ün kız kardeşini kaçırarak evlendi. Olayın kan davasına dönüşmemesi için yapılan anlaşmaya göre Erdal Gündüz'ün ağabeyi Serdar ile Zeyd Dörtler'in diğer kız kardeşi Songül berdel usulüyle evlendirildi. Remziye Dörtler ise kendi akrabası olan İlyas Dörtler ile evlendirildi.

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Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

ESKİ AŞK YENİDEN ALEVLENDİ, BERDEL ÜSTÜNE BERDEL YAPILDI

Bir süre yatışan gerilim; İlyas'tan boşanarak köyüne dönen Remziye'nin, kuma olarak eski sevdiği Erdal Gündüz'e kaçmasıyla yeniden alevlendi.

Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

Sorunu çözmek için bir kez daha berdel yapan aileler; Erdal Gündüz'ün o sırada henüz 13 yaşında olan kız kardeşi Nesra'nın, İlyas Dörtler'in kardeşi Faruk Dörtler ile evlendirilmesine karar verdi.

Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

DAHA ÖNCE DE TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İki aile arasındaki husumet, skandal evliliğe rağmen bitmedi. Remziye'nin ailesi, kabullenemedikleri Erdal Gündüz'ü ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulundu.

Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

Husumetten uzaklaşmak için Gökçeada'ya taşınan Gündüz'ün; bahane ile tuzağa düşürülerek bacağından vurulmasının da bu husumet ile ilgili olduğu öne sürüldü.

Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

"NAMUS MESELESİ" DİYEREK CİNAYETE AZMETTİRDİLER İDDİASI

Lösemi hastası çocuklarının tedavisi için Gökçeada'dan Gemlik'e taşınan Erdal ve Remziye'nin izini Remziye'nin eski eşi İlyas buldu.

Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

Müşteki dilekçesindeki iddiaların devamında; İlyas Dörtler'in aile büyüklerince geçmişte yaşanan ilişki ve aile husumeti nedeniyle töre saikiyle azmettirildiği, ayrıca psikolojik sorunları ve sözde namus meselesi gerekçe gösterilerek cinayetin ardından ceza almayacağı yönünde telkinlerde bulunulduğu ileri sürüldü. Bu iddiaların yargılama sırasında değerlendirilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

MAHKEME AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTEDİ, KEŞİF KARARI VERDİ

Cinayete ilişkin davanın 30 Temmuz 2026'da görülen 2. duruşmasında sanık İlyas Dörtler'in psikolojik rahatsızlığının davranışlarını etkilediğini öne sürmesi üzerine akıl sağlığı raporu talep edilirken, 8 Ekim 2026'da görülen üçüncü duruşmada ise olay yerinde keşif yapılmasına hükmedildi. Duruşma, keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 14 Aralık 2026'ya ertelendi.

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