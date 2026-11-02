Şanlıurfa’dan Bursa’ya uzanan töre cinayeti! SABAH korkunç cinayetin arka planına ulaştı

BERDEL ANLAŞMASIYLA HUSUMETİ BİTİRMEK İSTEDİLER



Dilekçedeki iddialara göre; Şanlıurfa'da aynı köyde yaşayan Gündüz ile Dörtler aileleri 2014'te tarım işçiliği için Manisa'ya gitti. Erdal Gündüz ile Zeyd Dörtler birbirlerinin kız kardeşlerine âşık oldu ve evlenmek üzere anlaştı. Ancak Erdal Gündüz, Remziye Dörtler ile evlenmekten vazgeçti.



