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Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama
Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama
"Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi. 16 Ağustos 2026 Pazar tarihli Şans Topu çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu sonuçlar için sorgulama yapmaya başladı. İşte Milli Piyango Online tarafından yapılan canlı yayın çekilişi ile kazandıran numaraların detayları…
Giriş Tarihi: 16.08.2026 19:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 19:57