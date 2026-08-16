Trend Galeri Trend Yaşam Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

"Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi. 16 Ağustos 2026 Pazar tarihli Şans Topu çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu sonuçlar için sorgulama yapmaya başladı. İşte Milli Piyango Online tarafından yapılan canlı yayın çekilişi ile kazandıran numaraların detayları…

Giriş Tarihi: 16.08.2026 19:53 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 19:57
Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

16 Ağustos Pazar 2026 tarihli Şans Topu sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Böylece Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta iki kez gerçekleştirilen çekişilin ikincisi için nefesler tutuldu. Kazandıran rakamlar ile Şans Topu sonuçları hakkındaki son gelişmeler, kupon dolduran vatandaşların gündeminde yer aldı.

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

16 AĞUSTOS 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 20:00 itibarıyla başlayacak. Bugüne ait sonuçlar açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

ŞAN TOPU ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA

Bilet sahipleri, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra sonuçları millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilirler.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR VE KAZANMA KURALLARI NELERDİR?

Klasikleşen şans oyununun kuralları oldukça basit fakat heyecan seviyesi bir o kadar yüksek. Katılımcılar, ilk küre içerisindeki 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, ikinci küre içerisindeki 1'den 14'e kadar olan sayılardan ise 1 adet numara seçerek kuponlarını oluşturuyor.

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

Oynanan her kolon için 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin yapılması durumunda farklı oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör