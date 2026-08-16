Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

16 Ağustos Pazar 2026 tarihli Şans Topu sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Böylece Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta iki kez gerçekleştirilen çekişilin ikincisi için nefesler tutuldu. Kazandıran rakamlar ile Şans Topu sonuçları hakkındaki son gelişmeler, kupon dolduran vatandaşların gündeminde yer aldı.