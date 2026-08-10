Trend Galeri Trend Yaşam Şans Topu sonuçları şanslı sayılar! 9 Ağustos Pazar MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları şanslı sayılar! 9 Ağustos Pazar MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gündeme geldi. Büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiğini merak eden vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Haftada iki gün düzenlenen Şans Topu çekilişinin ardından kazandıran numaralar ve büyük ödülün detayları araştırılıyor. İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişte çıkan numaralar...

Giriş Tarihi: 09.08.2026 17:40 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 01:14
Şans Topu sonuçları şanslı sayılar! 9 Ağustos Pazar MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama

9 Ağustos Pazar akşamı Şans Topu heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişi takip edenler, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuçlara odaklandı. Çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri merak ediliyor.

Şans Topu sonuçları şanslı sayılar! 9 Ağustos Pazar MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama

9 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu sonuçları belli oldu işte kazandıran sayılar: ŞANS TOPU SONUÇLARI : 6-12-22-24-8

Şans Topu sonuçları şanslı sayılar! 9 Ağustos Pazar MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Şans Topu sonuçları şanslı sayılar! 9 Ağustos Pazar MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları şanslı sayılar! 9 Ağustos Pazar MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör