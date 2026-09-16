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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MP Online ile 16 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MP Online ile 16 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Yeni haftanın ilk Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu, Milli Piyango Online ile belli olan kazandıran numaraları yakından takip ediyor. Peki "16 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?" İşte sorgulama ekranı detayları...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 19:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 19:38