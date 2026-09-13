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Şans Topu Sonuçları Sorgulama: MPİ Online ile 13 Eylül 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Şans Topu Sonuçları Sorgulama: MPİ Online ile 13 Eylül 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Milli Piyango Online tarafından yapılan canlı yayın çekilişi ile kazandıran numaralar için büyük heyecan başlıyor. 13 Eylül 2026 Pazar tarihli Şans Topu çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu, resmi sonuçlar için sorgulama yapmaya başladı. Peki " Bugünkü Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?" İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:42
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 19:47