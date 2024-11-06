Sararan tırnakları tertemiz yapıyor! Bir damlası tırnakları güçlendiriyor…

Vitamin eksikliği, yanlış manikür ve uygun olmayan oje kullanımı gibi nedenlerden dolayı tırnak üzerinde renk ve doku farklılıkları meydana gelebilir. Estetik olarak hoş bir görüntüsü olmadığı için oldukça can sıkıcı olan bu durumun çözümü ise basit. Evinizde bulunan doğal birkaç malzeme ile yapacağınız bakım sayesinde tırnak sararmalarının önüne geçebilirsiniz.