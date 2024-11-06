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Sararan tırnakları tertemiz yapıyor! Bir damlası tırnakları güçlendiriyor…

Vitamin eksikliği, yanlış manikür ve uygun olmayan oje kullanımı gibi nedenlerden dolayı tırnak üzerinde renk ve doku farklılıkları meydana gelebilir. Estetik olarak hoş bir görüntüsü olmadığı için oldukça can sıkıcı olan bu durumun çözümü ise basit. Evinizde bulunan doğal birkaç malzeme ile yapacağınız bakım sayesinde tırnak sararmalarının önüne geçebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.11.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 09:49
Sararan tırnakları tertemiz yapıyor! Bir damlası tırnakları güçlendiriyor…

Tırnak sararmasının birden fazla nedeni olabileceği gibi en belirgin nedeni, oje kullanımının fazla olması ve tırnağın nefes alamamasıdır. Bu durumun önüne nasıl geçeceğinizi merak ediyorsanız cevabını sizler için derledik. İşte detaylar…

Sararan tırnakları tertemiz yapıyor! Bir damlası tırnakları güçlendiriyor…

NOT: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz kullanım öncesi bir uzmana danışmanız önerilir.

Sararan tırnakları tertemiz yapıyor! Bir damlası tırnakları güçlendiriyor…

NOT: Elinizde ya da tırnağınızda herhangi bir kesik ya da yara varsa bu yöntemleri uygulamamanız önerilir.

Sararan tırnakları tertemiz yapıyor! Bir damlası tırnakları güçlendiriyor…

BİR DAMLASI TIRNAKLARI TERTEMİZ YAPIYOR

Bu karışımı bir hafta boyunca her gün uyguladığınızda tırnakların tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Sararan tırnakları tertemiz yapıyor! Bir damlası tırnakları güçlendiriyor…

Malzemeler:

  • Limon suyu
  • Süt
  • Maden suyu
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