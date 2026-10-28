Sarı serum taktırmadan önce iki kez düşünün! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Dakikalar içinde hayatı tehdit edebilir

SARI RENK, ŞİFA BELGESİ DEĞİLDİR

Bir sıvının sarı olması onu güçlü yapmaz. İçine beş ilaç konulması, beş kat yarar sağlayacağı anlamına gelmez. Her ilacın ayrı kullanım gerekçesi, dozu, yan etkisi ve etkileşimi vardır. Üstelik ilaçların aynı torbada karıştırılmaya uygun olması gerekir. Serum torbası, gelişigüzel ilaç doldurulacak bir kap değildir.

