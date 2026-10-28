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Sarı serum taktırmadan önce iki kez düşünün! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Dakikalar içinde hayatı tehdit edebilir
Sarı serum taktırmadan önce iki kez düşünün! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Dakikalar içinde hayatı tehdit edebilir
Kış enfeksiyonları başlayınca aynı vaatler yeniden dolaşıma giriyor: "Bir serum taktıralım, hemen toparlanırsınız." Halsizlik, ateş ve kırgınlık yaşayan insanlara, damarlarından verilecek bir karışım kurtuluş gibi sunuluyor. Sosyal medyadaki serum fotoğrafları da bu algıyı besliyor. Oysa damarınıza giren her madde tedavi değildir. Gereksiz uygulanan bir ilaç, iyileştirmek yerine zarar verebilir. Bazen bu zararın bedeli ağırdır.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:18