Sarıyer'de minibüste ilginç olay: Şoför kapıları kilitledi! " Bunu vermeden kimse inmeyecek!"

'O ZAMAN BU İŞİ YAPMA'

Öte yandan bazı yolcular ise işe geç kaldıklarını söyleyerek minibüsün kapılarının açılmasını istedi. Çıkan tartışma sonucunda yolculardan biri, "O zaman bu işi yapma böyle olur mu. İlk defa görüyorum böyle birşeyö diyerek şoföre tepki gösterdi. Yaşananları bazı yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.