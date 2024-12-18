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Sarıyer'de minibüste ilginç olay: Şoför kapıları kilitledi! " Bunu vermeden kimse inmeyecek!"
Sarıyer'de minibüste ilginç olay: Şoför kapıları kilitledi! " Bunu vermeden kimse inmeyecek!"
Sarıyer'de metrobüs hattında çalışan bir minibüs şoförü, 20 kişinin ücret vermediğini iddia edince tartışma çıktı. Ücreti alana kadar kapıları kilitleyerek vatandaşları indirmeyen şoför, "Bunu vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak" diyerek vatandaşları tehdit etti. Şoför gelen tepkilerin ardından kapılarını açarak yolcuları indirdi.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:39