Sarıyer'deki AVM'de akılalmaz olay: Önce öldürdü sonra gasp etti!
Korkunç olay İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Bir AVM'de kafelerin olduğu açık alanda otomobilinin içinde olan 46 yaşındaki Aras Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Araca kurşun yağdıran saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultup arkasına binip kaçtı. Yolda silahını parçalara ayırıp atan saldırgan, polis ekipleri tarafından gizlendiği evde yakalandı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:05