Trend Galeri Trend Yaşam Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu'dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: 'Pencereden attığını gördüm'

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu'dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: "Pencereden attığını gördüm"

Son dakika...Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yaşanan gelişmeler ülke gündemine damga vurdu. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayet gecesine dair verdiği çelişkili ifadeler ve ifşa olan sır dolu ses kayıtları mahkeme salonunu karıştırırken, olay günü Gülter ile aynı evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri kan dondurdu. Ulu, "Baldırından tutup pencereden attığını gördüm" derken, Tuğyan Ülkem Gülter için istenen ceza belli oldu.

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Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 01.10.2026 19:12 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 20:14
Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Arabeskin efsanelerinden Güllü mahlaslı Gül Tut'un 6. Kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada verilen ifadeler ve ortaya çıkan yeni detaylar ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Annesini "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma öncesi, cinayet gecesinin en kritik tanığı ve sanığı Sultan Nur Ulu adliyeye giriş yaptı.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Olay gecesi Güllü ve Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu duruşmada verdiği ifadede olay anına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

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Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

"BALDIRINDAN TUTUP PENCEREDEN ATTIĞINI GÖRDÜM"

Şüpheli ölümün tanığı Sultan Nur Ulu duruşmada, "Olay anı odadaydık, roman havası çalıyordu. Aynaya döndüm. Daha önce geçirmiş olduğum kazadaki yaralara bakıyordum. Kafamı çevirdiğimde, Tuğyan'ın üst baldırdan tutarak, pencereden attığını gördüm. Yatağın üstündeki telefonu aldı koş diye bağırdı. Şoka girmiştim, koşarak peşinden aşağı doğru indim. İlk ifademde bu şekilde anlatmadım çünkü korkuyordum. Olay gerçekleştikten sonra cenaze sonrası "ben yanarsam sen de yanarsın" dedi.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Korktuğum için gerçekleri anlatmadım. Avukatım beni korumak için anlatmamam için uyardı. Avukatımla daha sonraki görüşmelerimde dayanamadığımı gerçekleri anlatmak istediğimi söyledim.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Daha sonra göz altına alındığımda gerçekleri anlattım. Tuğyan daha önce böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylemedi. Annesi ile aralarında büyük kavgalara şahit olmadım. Tuğyan telefondan "malkata" açacağını söyledi bende telefon elimde olduğu için şarkıyı ben açtım. Tuğyan'ın "gel gel" dediğini duymadım" dedi.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

SANIK AVUKATINDAN SORU YAĞMURU

Sanık Tuğyan'ın avukatı, tanığın sanıkla olay öncesi ve sonrası görüntülerine ilişkin sorular yöneltti. Avukatın, "Katil bir insanı göğsünüze alıp merhamet etmek neden?" sorusuna tanık Ulu, "Video kaydı açacağını söyledi. Bunun da medyaya yansıyacağını bildiğim için o şekilde davrandım" yanıtını verdi.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Çiğdem'in olay sonrası, "Bana baktığı için düşmüşse vicdan azabı çekerim" dediğini aktaran Ulu, Güllü'nün yükseklik korkusuna şahit olmadım. Sadece hızlı arabaya tepki verirdi. Mutfakta oturduğu sandalyesi cam kenarındaydı" dedi.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Olay anında duyduğu sözlere ilişkin de konuşan Ulu, "'Bırak beni' kelimesi ben kendime aynada baktığım sırada geçti. Ben kendime aynada bakarken sanık ile Güllü oynamaya devam ediyordu.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Bu sırada Güllü cama doğru geçerken 'Bırak beni ya da ver' gibi bir şey duyuyorum. Ondan sonra cama geçiyor ve olay meydana geliyor". Söylediğim kelimeler dışında başka ne söylendiğini hatırlamıyorum. Telefonumdan hiçbir şey silmedim. Tuğyan telefonunu sıfırladı" şeklinde ifade verdi.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN'IN SAVUNMASI!

Tutuklu sanık Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. İlk defa böyle büyük bir duruşmaya çıkıyorum. 10 aydır yaşadığım zorlu süreci anlatmak istiyorum. Aile hayatım, çocuğum, her şeyim sosyal medyada sayfa sayfa paylaşılıyor çok ağır itham altındayım. Ceza verilmiş gibi konuşmalar yapılıyor bundan çok rahatsızım kolay değil.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

"EVE GELDİĞİMDE ANNEM YATIYORDU"

Sabah saatlerinde sultan ile dışarı çıktık. Kızımın bakıcısı kendi evinde baktığı için yeni bakıcı arayışındaydım. Eve gittiğimde Annem yeni bakıcı bulduğunu söyledi ve yeni bakıcı ile görüştük ve anlaşamadık. Sultan ile Yalova'daki eve geri döndük. Annemle hiçbir problemimiz yoktu. Eve geldiğimde annem yatıyordu. Odasına girdim günün kritiğini yaptık. Onun ne yaptığını sordum. Ben dışarı çıkalım dedim annem istemedi. Annem bankamatikten para çektirmişti, ona verdim.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

"ANNEM BANA SÖYLENİYORDU"

Film izleyelim dedim, annem kendine masa kurdu şarap açtı. Ben iki üç kere telefonla konuşmak için odama gittim. Ben telefonla konuşurken annem bana söyleniyordu, içeri gidince film bitmişti duygusal müzik dinledik beraber kliplerini izledik. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Sultan trafik kazası geçirdiği için kafasındaki izden dolayı takıntı yapmıştı ve bizde kalıyordu, odamıza geçtik ayna karşısına geçti. Odada Kervan ile konuşurken anneme "müziğin sesini kız" diyerek mesaj attım. Sultan Müzik açtı ben gardırobun orada ayaktaydım. Annem içeri girdi önce sultanı oynattı ardından beraber oynadık.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

"ANNEMLE DİLİMİZİN KEMİĞİ YOKTU"

Ben arkam dönükken bir anda büyük bir ses geldi o anda ne olduğunu anlamadım, annem yoktu. Sultan'a koş diye bağırdım ve aşağı indik. Annem olay günü alkol almıştı odamızda yerde ıslaklık yoktu. Annemin arkadaşı medya önünde herkesin önünde Kervan'ı da hedef gösterdi. Tüm medya bana katil diyor. Kervan erkek arkadaşımdı. 2024'ten beri ilişkimiz var. Evliydi, annem zaten kabul etmiyordu. Annemle telefonla bile tartışsam Kervan yanımda oluyor buna şahit oluyor. Benim kimsem yoktu. Ben işe giderken annemle tartışırdık akşam üstü beni arar normal yaşantımıza devam ederdik.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

Annemle dilimizin kemiği yoktu. Bircan abla ile sürekli konuşmazdık. Eşiyle tartıştığında beni arar dertleşirdik. Annem vefat etmeden 2-3 ay kadar Bircan abla ile hiç görüşmedim zaten annem ondan da haz etmezdi. İfade vermeye geldiğimde bana bir şey gösterilmedi. Kiralık katil olayını kabul etmiyorum böyle bir şey olmadı.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

"FERDİ AYDIN BENİ HEDEF GÖSTERDİ"

Anneme zarar verme konusunda Kervanla hiç konuşmadım. Bircan abla bana büyü yapıldığını söylüyordu Çağrı ile Bircan abla tanıştırdı. Annem hakkında Çağrı ile konuşmadım birbirlerinde numaraları dahi yoktur. Ferdi Aydın önce beni hedef gösterdi sonra kardeşimi hedef gösterdi sonra Çiğdem ablayı en son Sultan'ı hedef gösterdi yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Özel hayatını öğrenip sosyal medyada paylaşmaya başladı. Annemin yakınında kim varsa onları hedef gösterdi.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

"EĞER ANNEMİ GÖRSEYDİM..."

Karakolda bende çok baskı gördüm. Ben zaten yüksek sesi duyduğumda annem yoktu, kal geldi bana. Annemi görmüş olsaydım tutar engel olmaya çalışırdım. Evimizin içinde hep argo kelimeler vardı biz bunu tuhaf karşılamazdık. Bayramlarda annem hep küfürlü şarkılar söylüyordu. Sabah kavga eder akşam barışırdık biz bu duruma yargılamazdık" dedi.

Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu’dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: Pencereden attığını gördüm

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

#TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER #SULTAN NUR ULU