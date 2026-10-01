Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu'dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: "Pencereden attığını gördüm"

"ANNEMLE DİLİMİZİN KEMİĞİ YOKTU"

Ben arkam dönükken bir anda büyük bir ses geldi o anda ne olduğunu anlamadım, annem yoktu. Sultan'a koş diye bağırdım ve aşağı indik. Annem olay günü alkol almıştı odamızda yerde ıslaklık yoktu. Annemin arkadaşı medya önünde herkesin önünde Kervan'ı da hedef gösterdi. Tüm medya bana katil diyor. Kervan erkek arkadaşımdı. 2024'ten beri ilişkimiz var. Evliydi, annem zaten kabul etmiyordu. Annemle telefonla bile tartışsam Kervan yanımda oluyor buna şahit oluyor. Benim kimsem yoktu. Ben işe giderken annemle tartışırdık akşam üstü beni arar normal yaşantımıza devam ederdik.