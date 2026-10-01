Şarkıcı Güllü davası | Sultan Nur Ulu'dan Tuğyan Ülkem Gülter için çarpıcı iddia: "Pencereden attığını gördüm"

Son dakika...Şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yaşanan gelişmeler ülke gündemine damga vurdu. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayet gecesine dair verdiği çelişkili ifadeler ve ifşa olan sır dolu ses kayıtları mahkeme salonunu karıştırırken, olay günü Gülter ile aynı evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri kan dondurdu. Ulu, "Baldırından tutup pencereden attığını gördüm" derken, Tuğyan Ülkem Gülter için istenen ceza belli oldu.