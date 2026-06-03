Sayısal Loto Sonuçları 3 Haziran 2026: MPİ Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI VE KAZANMA KOMBİNASYONLARI

Dünyadaki en yüksek ikramiye oranlarına sahip oyunlardan biri olan Çılgın Sayısal Loto'da kurallar oldukça heyecan verici. Katılımcılar, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolonlarını oluşturuyor. Çekilişte ise 6 ana numaranın yanı sıra 1 adet Joker ve 1 adet de Süperstar numarası belirleniyor.