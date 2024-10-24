Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi: Şehit olmak istiyordu, benim eşim kahraman

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan, "Eşim şehit olmak istiyordu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman." dedi. Öte yandan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında, eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini nizamiyeden aldığı sırada şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'nin, GÖKBEY genel maksat helikopteri projesinde aktif rol aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...