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Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi: Şehit olmak istiyordu, benim eşim kahraman

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan, "Eşim şehit olmak istiyordu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman." dedi. Öte yandan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında, eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini nizamiyeden aldığı sırada şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'nin, GÖKBEY genel maksat helikopteri projesinde aktif rol aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:00
Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi: Şehit olmak istiyordu, benim eşim kahraman

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kızılcahamam yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı. Saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan, yaptığı açıklamada, eşinin şehit olmak istediğini söyledi.

Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi: Şehit olmak istiyordu, benim eşim kahraman

"BENİM EŞİM KAHRAMAN"

Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi: Şehit olmak istiyordu, benim eşim kahraman

"Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman"

Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi: Şehit olmak istiyordu, benim eşim kahraman

ŞEHİT MÜHENDİS, GÖKBEY PROJESİNDE AKTİF ROL ALMIŞ

TUSAŞ'a yönelik dün düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, eşi Yalçın Ekici'nin 14'üncü evlilik yıl dönümleri nedeniyle kendisine gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Zahide Güçlü Ekici'nin, TUSAŞ'ta yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY genel maksat helikopterinin imalatında aktif olarak görev aldığı öğrenildi.

Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi: Şehit olmak istiyordu, benim eşim kahraman

TUSAŞ'ta daha pek çok projede görev alan Ekici'nin, 2021'de lösemiye yakalanan ve şu anda 8 yaşında olan kızının hastalığı atlatmasında ona büyük destek verdiği, o süreçte kanser hastalarına da yardımcı olduğu öğrenildi.

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