Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum

Burada düzenlenen cenaze törenine, şehit Emirhan Aramış'ın babası Mustafa Aramış (50) ve annesi Sariye Aramış (46), kardeşleri ve diğer yakınları, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.