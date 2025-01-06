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Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum
Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum
İstanbul'da polis memuru Emirhan Aramış, geçirdiği trafik kazasında şehadete ulaştı. Şehit Polis Aramış için memleketi Balıkesir'de cenaze töreni yapıldı. Acılı anne Sariye Aramış'ın feryadı yürekleri dağladı: Melek oldu benim oğlum!
Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:36