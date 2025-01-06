Trend Galeri Trend Yaşam Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum

Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum

İstanbul'da polis memuru Emirhan Aramış, geçirdiği trafik kazasında şehadete ulaştı. Şehit Polis Aramış için memleketi Balıkesir'de cenaze töreni yapıldı. Acılı anne Sariye Aramış'ın feryadı yürekleri dağladı: Melek oldu benim oğlum!

DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:36
Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum

Kaza, 4 Ocak'ta saat 21.45 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Her ikisi de Alibeyköy yönüne giden otomobille Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum

Kazada, motosikletteki polis memuru Aramış ağır, diğer polis memuru ise hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Emirhan Aramış kurtarılamadı.

Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum

Şehit polis memurunun cenazesi, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde yapılan törenin ardından memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesi Büyükyenice Mahallesi'ne gönderildi. Şehit Aramış'ın cenazesi baba evinin önünde helallik alındıktan sonra Yeni Cami'ye getirildi.

Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum

Burada düzenlenen cenaze törenine, şehit Emirhan Aramış'ın babası Mustafa Aramış (50) ve annesi Sariye Aramış (46), kardeşleri ve diğer yakınları, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Polis Emirhan Aramış’a acı veda! Annesinin feryadı yürek yaktı: Melek oldu benim oğlum

'MELEK OLDU OĞLUM'

Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit polis Emirhan Aramış'ın babası Mustafa ve annesi Sariye Aramış cenazede güçlükle ayakta durabildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA