Serçe parmağınız kişiliğinizi yansıtıyor! Meğer dahi kişilerin serçe parmağı…

Birçok fiziksel özellik kişiliğiniz ile ilgili bilgiler verebilir. Bu fiziksel özelliklerden biri de serçe parmağın uzunluğudur. Kimi insanın serçe parmağı, yüzük parmağının en üstteki çizgisine eşit olurken kimi insanın kısa ya da daha uzun olabilir. Şimdi ise serçe parmaklarınıza hızlı bir şekilde göz atın ve yüzük parmağınız ile kıyaslayın. İşte serçe parmağın uzunluğuna göre kişilik özellikleriniz…