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Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! "Sevinçten çığlık attım!"
Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! "Sevinçten çığlık attım!"
Sıcak havadan bunalan bir müze çalışanı serinlemek için nehre girdi, ancak suda karşılaştığı cisim hayatının en sıra dışı keşiflerinden birine dönüştü. İlk bakışta sıradan bir metal parçası gibi görünen nesnenin, yüzlerce yıllık bir Orta Çağ kılıcı olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.07.2026 19:42
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 19:44