Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! "Sevinçten çığlık attım!"

RESTORASYON ÇALIŞMALARINA ALINDI

Bulunduğu andan itibaren koruma altına alınan tarihi kılıç, detaylı temizlik ve restorasyon işlemleri için uzman laboratuvarına götürüldü. Burada yapılacak analizlerle hem üretim tekniği hem de hangi döneme ait olduğu daha ayrıntılı şekilde incelenecek.