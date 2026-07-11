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Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! "Sevinçten çığlık attım!"

Sıcak havadan bunalan bir müze çalışanı serinlemek için nehre girdi, ancak suda karşılaştığı cisim hayatının en sıra dışı keşiflerinden birine dönüştü. İlk bakışta sıradan bir metal parçası gibi görünen nesnenin, yüzlerce yıllık bir Orta Çağ kılıcı olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 19:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 19:44
Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! Sevinçten çığlık attım!

Tesadüfen yapılan keşif, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Uzmanların incelemesine alınan kılıcın, yaklaşık 700 yıllık olduğu belirlenirken, bulunduğu bölgenin tarihi hakkında da önemli ipuçları sunduğu ifade edildi.

Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! Sevinçten çığlık attım!

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ NEHİRDE TARİHİ ESER BULDU

Polonya'da yaşayan ve bir müzede görev yapan Damian Piórko, sıcak yaz gününde serinlemek amacıyla Supraśl Nehri'ne girdi. Nehrin sığ bölümünde yürürken ayağı sert bir cisme takıldı. Sudan çıkardığı nesnenin eski bir kılıca benzediğini fark eden Piórko, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! Sevinçten çığlık attım!

İLK İNCELEMEDE ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine gelen uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, kılıcın 14. veya 15. yüzyıldan kalma olduğu değerlendirildi. Demirden yapılan ve büyük ölçüde sağlam durumda bulunan eser, yüzyıllar boyunca nehir yatağında korunmayı başardı.

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Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! Sevinçten çığlık attım!

UZMANLARI HEYECANLANDIRAN DETAY

Araştırmacılar, kılıcın yalnızca iyi korunmuş olmasıyla değil, bulunduğu konumla da dikkat çektiğini belirtti. Silahın bölgede yaşanan bir çatışma sırasında nehre düşmüş olabileceği ya da bilinçli olarak bırakılmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Kesin nedenin yapılacak bilimsel analizlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! Sevinçten çığlık attım!

RESTORASYON ÇALIŞMALARINA ALINDI

Bulunduğu andan itibaren koruma altına alınan tarihi kılıç, detaylı temizlik ve restorasyon işlemleri için uzman laboratuvarına götürüldü. Burada yapılacak analizlerle hem üretim tekniği hem de hangi döneme ait olduğu daha ayrıntılı şekilde incelenecek.

Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! Sevinçten çığlık attım!

MÜZEDE SERGİLENECEK

Yetkililer, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen tarihi kılıcın müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını açıkladı. Uzmanlar, tesadüfi keşfin bölgenin tarihine ışık tutabilecek önemli buluntular arasında yer aldığını belirtiyor.

Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! Sevinçten çığlık attım!
Serinlemek için nehre girdi, sudan çıkan şey hayatını değiştirdi! Sevinçten çığlık attım!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör