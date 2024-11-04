"Sessiz katilin" ilk belirtisi yüzde ortaya çıkıyor! Tansiyonunuzun fırladığının göstergesi o durum...

Yüksek tansiyon ya da diğer adıyla hipertansiyon, belirgin semptomlar vermeden yıllarca fark edilmeden ilerleyebilen ve bu yüzden "sessiz katil" olarak tanımlanan ciddi bir sağlık sorunudur. Uzmanlara göre, yüksek tansiyonun ilk belirtileri yüz bölgesinde ortaya çıkabilir ve bunlar nadiren gözle görülür olsa da uyarıcı olabilir. Yüksek tansiyon kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışmasına neden olur; bu da kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.