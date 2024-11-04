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"Sessiz katilin" ilk belirtisi yüzde ortaya çıkıyor! Tansiyonunuzun fırladığının göstergesi o durum...

Yüksek tansiyon ya da diğer adıyla hipertansiyon, belirgin semptomlar vermeden yıllarca fark edilmeden ilerleyebilen ve bu yüzden "sessiz katil" olarak tanımlanan ciddi bir sağlık sorunudur. Uzmanlara göre, yüksek tansiyonun ilk belirtileri yüz bölgesinde ortaya çıkabilir ve bunlar nadiren gözle görülür olsa da uyarıcı olabilir. Yüksek tansiyon kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışmasına neden olur; bu da kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Giriş Tarihi: 04.11.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 08:53
Sessiz katilin ilk belirtisi yüzde ortaya çıkıyor! Tansiyonunuzun fırladığının göstergesi o durum...

Bu "sessiz katil" durumu nadiren belirgin semptomlarla ortaya çıkar, ancak bazı belirgin işaretler olabilir. Uzmanlar, yüzdeki potansiyel olarak tehlikeli bir sağlık sorununu işaret edebilecek iki az bilinen belirti konusunda uyardı. Tüm yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yüksek tansiyonla yaşadığı düşünülüyor.

Sessiz katilin ilk belirtisi yüzde ortaya çıkıyor! Tansiyonunuzun fırladığının göstergesi o durum...

Hipertansiyon olarak da bilinen bu durum, kalbin vücuda kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalması anlamına gelir.

Sessiz katilin ilk belirtisi yüzde ortaya çıkıyor! Tansiyonunuzun fırladığının göstergesi o durum...

Sonuç olarak kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, felç, kalp yetmezliği ve kalp krizi gibi pek çok ciddi sağlık sorununa ve hastalığa neden olur.

Sessiz katilin ilk belirtisi yüzde ortaya çıkıyor! Tansiyonunuzun fırladığının göstergesi o durum...

Oldukça yaygın bir rahatsızlık olmasına rağmen, çoğu zaman fark edilmeden ve teşhis edilmeden ilerleyebilir ve ciddi bir tıbbi acil duruma neden olabilir; hipertansiyon yaşayan kişilerin yaklaşık ikisinden biri bunun farkında bile olmaz.

Sessiz katilin ilk belirtisi yüzde ortaya çıkıyor! Tansiyonunuzun fırladığının göstergesi o durum...

Bunun bir nedeni de nadiren semptom göstermesidir. Aslında, Public Health England bu nedenle yüksek tansiyonu "sessiz katil" olarak adlandırmıştır.

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