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Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle: Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölüm izle!

Show TV'nin yeni yapımı Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Mirza ve Leyla'nın yıllar sonra yeniden kesişen yolları, saklı kalan sırlar ve hesaplaşmalarla farklı bir boyut kazanıyor. İşte Sevdan Bir Ateş 1. bölüm izle ekranı!

Giriş Tarihi: 09.09.2026 18:29 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 18:33