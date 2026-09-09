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Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle: Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölüm izle!

Show TV'nin yeni yapımı Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Mirza ve Leyla'nın yıllar sonra yeniden kesişen yolları, saklı kalan sırlar ve hesaplaşmalarla farklı bir boyut kazanıyor. İşte Sevdan Bir Ateş 1. bölüm izle ekranı!

Giriş Tarihi: 09.09.2026 18:29 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 18:33
Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölüm izle!
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, sürükleyici hikâyesiyle izleyiciyle buluşuyor. Geçmişin izlerini taşıyan Mirza ve Leyla, yeniden karşılaşmalarıyla birlikte kendilerini beklenmedik olayların içinde buluyor. İşte Sevdan Bir Ateş 1. bölüm izle ekranı!

Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölüm izle!

SEVDAN BİR ATEŞ İLK BÖLÜM İZLE!

Mirza ve Leyla'nın yıllar sonra yeniden kesişen hayatlarını konu alan Sevdan Bir Ateş ilk bölümüyle başlıyor. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sevdan-bir-ates/3087

Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölüm izle!

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ KONUSU

Sevdan Bir Ateş, yıllar önce ayrılmak zorunda kalan Mirza ve Leyla'nın yeniden karşılaşmasıyla başlayan olayları konu alıyor. Mirza'nın Leyla'ya verdiği sözün ardından yolları ayrılan ikili, uzun yıllar sonra tekrar bir araya geliyor. Leyla'nın gönderilmesi, Mirza'nın konaktaki düğün hazırlıkları ve geçmişte kalan meseleler hikâyenin temelini oluşturuyor.

Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölüm izle!

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor. Mirza ve Leyla'nın yıllara meydan okuyan hikayesini ekrana taşıyacak ikiliye;

Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölüm izle!

Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Beyti Engin, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor.

Sevdan Bir Ateş 1.bölüm izle: Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ilk bölüm izle!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör