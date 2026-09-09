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Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm 1. Fragman | "Dua et Leyla geri dönmesin, senin cehennemin o gün başlar!"

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, ilk bölümün ardından ikinci bölümde yaşanacak gelişmelerle gündemde. Mirza ve Leyla'nın geçmişten gelen hikâyesi yeni bölümde de devam ederken, izleyicilerin odağında Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? konusu yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 23:52 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 23:54
Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm 1. Fragman | Dua et Leyla geri dönmesin, senin cehennemin o gün başlar!
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Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, ilk bölümün ardından yeni bölüm gelişmeleriyle gündeme geliyor. Mirza ve Leyla'nın yıllar sonra yeniden karşılaşmasıyla başlayan olaylar, ikinci bölümde de devam ediyor. İzleyicilerin odağında ise Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı yer alıyor.

Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm 1. Fragman | Dua et Leyla geri dönmesin, senin cehennemin o gün başlar!

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mirza ve Leyla'nın yıllar sonra yeniden kesişen hayatlarını konu alan Sevdan Bir Ateş ilk bölümüyle yayınlandı. Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sevdan-bir-ates/3087

Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm 1. Fragman | Dua et Leyla geri dönmesin, senin cehennemin o gün başlar!

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ KONUSU

Sevdan Bir Ateş, yıllar önce ayrılmak zorunda kalan Mirza ve Leyla'nın yeniden karşılaşmasıyla başlayan olayları konu alıyor. Mirza'nın Leyla'ya verdiği sözün ardından yolları ayrılan ikili, uzun yıllar sonra tekrar bir araya geliyor. Leyla'nın gönderilmesi, Mirza'nın konaktaki düğün hazırlıkları ve geçmişte kalan meseleler hikâyenin temelini oluşturuyor.

Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm 1. Fragman | Dua et Leyla geri dönmesin, senin cehennemin o gün başlar!

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor. Mirza ve Leyla'nın yıllara meydan okuyan hikayesini ekrana taşıyacak ikiliye;

Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm 1. Fragman | Dua et Leyla geri dönmesin, senin cehennemin o gün başlar!

Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Beyti Engin, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor.

Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm 1. Fragman | Dua et Leyla geri dönmesin, senin cehennemin o gün başlar!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör