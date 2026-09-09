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Sevdan Bir Ateş 2. Bölüm 1. Fragman | "Dua et Leyla geri dönmesin, senin cehennemin o gün başlar!"

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, ilk bölümün ardından ikinci bölümde yaşanacak gelişmelerle gündemde. Mirza ve Leyla'nın geçmişten gelen hikâyesi yeni bölümde de devam ederken, izleyicilerin odağında Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? konusu yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 23:52 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 23:54