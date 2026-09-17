Sevdan Bir Ateş 3.bölüm fragmanı: "O nikah olmayacak, sen zaten evlisin!" Sevdan Bir Ateş yeni tanıtımı izle

SEVDAN BİR ATEŞ SON BÖLÜM ÖZET

Leyla ve Hüma'yı tren istasyonunda bırakamayan Mirza onlarla yola çıkar. Ancak allak bullaktır. Yıllardır hem ölesiye sevip hem de nefret ettiği Leyla ve Nasim'in kızı sandığı Hüma ile ne yapacağını bilemez. Leyla'nın ise tek hedefi bir an önce sınırın ötesine geçmektir. İki kişiyi bir yangının ortasında bırakmıştır ve polis Leyla'yı aramaktadır.