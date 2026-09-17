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Sevdan Bir Ateş 3.bölüm fragmanı: "O nikah olmayacak, sen zaten evlisin!" Sevdan Bir Ateş yeni tanıtımı izle

Yeni sezon dizilerinden Sevdan Bir Ateş 2. bölümüyle yayınlandı. Böylece izleyicilerin yeni bölüm tanıtımı için sorgulamaları ön plana çıktı. İşte Show TV ile Sevdan Bir Ateş 3.bölüm fragmanı detayları...

Giriş Tarihi: 17.09.2026 00:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 00:20
Sevdan Bir Ateş 3.bölüm fragmanı: O nikah olmayacak, sen zaten evlisin! Sevdan Bir Ateş yeni tanıtımı izle

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, yeni bölüm fragmanıyla izleyici karşısına çıktı. Tanıtımda özellikle "O nikah olmayacak, sen zaten evlisin!" repliği dikkat çekti. Sevdan Bir Ateş 3. bölüm fragmanı izleyicilerin gündemine geldi.

Sevdan Bir Ateş 3.bölüm fragmanı: O nikah olmayacak, sen zaten evlisin! Sevdan Bir Ateş yeni tanıtımı izle

SEVDAN BİR ATEŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş ikinci bölümüyle yayınlandı. Diziye dair bölümlere ve fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sevdan-bir-ates/3087

Sevdan Bir Ateş 3.bölüm fragmanı: O nikah olmayacak, sen zaten evlisin! Sevdan Bir Ateş yeni tanıtımı izle

SEVDAN BİR ATEŞ SON BÖLÜM ÖZET

Leyla ve Hüma'yı tren istasyonunda bırakamayan Mirza onlarla yola çıkar. Ancak allak bullaktır. Yıllardır hem ölesiye sevip hem de nefret ettiği Leyla ve Nasim'in kızı sandığı Hüma ile ne yapacağını bilemez. Leyla'nın ise tek hedefi bir an önce sınırın ötesine geçmektir. İki kişiyi bir yangının ortasında bırakmıştır ve polis Leyla'yı aramaktadır.

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Sevdan Bir Ateş 3.bölüm fragmanı: O nikah olmayacak, sen zaten evlisin! Sevdan Bir Ateş yeni tanıtımı izle

Yaşadıkları yüzleşmede Leyla ona gerçekleri Türkiye'ye döndükten sonra anlatacağını söyler ve zaman ister. Mirza'nın ise zamanı yoktur. Çünkü Mirza o gün evlenecektir. Kapadokyada da gerilim yüksektir. Düğün günü gelip çatmıştır. Mirza bebeği bulmuştur ve döneceğim demiştir ama Vuslat Destan ve Macide'nin hayatı kabusa dönmüştür.

Sevdan Bir Ateş 3.bölüm fragmanı: O nikah olmayacak, sen zaten evlisin! Sevdan Bir Ateş yeni tanıtımı izle

Sonunda Mirza hepsinin o günden sonraki kaderini değiştirecek büyük bir karar verir. Bilmediği şey ise kaderlerini değiştirecek asıl kişinin Leyla olduğudur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör