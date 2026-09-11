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Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 1. Tanıtım İzle: “Benim Artık Tek Bir Ailem Var, O Da Dicle!"

Star TV'de ekrana gelen Sevdiğim Sensin'de yeni bölüm öncesi gözler fragmana çevrildi. Dizinin takipçileri, karakterlerin yaşayacağı gelişmelere dair ipuçlarını merak ederken "Sevdiğim Sensin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 00:24 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 01:24
Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 1. Tanıtım İzle: Benim Artık Tek Bir Ailem Var, O Da Dicle!
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Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin'de 17. bölüm öncesi fragman araştırmaları hız kazandı. Yeni bölümde karakterlerin vereceği kararlar ve yaşanacak gelişmeler merak edilirken, izleyiciler "Sevdiğim Sensin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 1. Tanıtım İzle: Benim Artık Tek Bir Ailem Var, O Da Dicle!

SEVDİĞİM SENSİN 17. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Helin Kandemir'i buluşturan Sevdiğim Sensin, 16. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Dizinin fragmanlarını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin

Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 1. Tanıtım İzle: Benim Artık Tek Bir Ailem Var, O Da Dicle!

SEVDİĞİM SENSİN 16.BÖLÜM ÖZETİ

Erkan, Ferman'ın vurulmasını üstlenerek tutuklanır ve İstanbul'da mahkemeye çıkarılır. Ancak Dicle'nin önünde çözmesi gereken çok daha büyük sorunlar vardır. Ferman'ın durumu kritiktir ve hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bu nedenle Ferman da İstanbul'a getirilirken, Erkan'ın tutuklu yargılanmasına karar verilmesiyle tüm dikkatler Ferman'ın hayatta kalıp kalamayacağına çevrilir.

Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 1. Tanıtım İzle: Benim Artık Tek Bir Ailem Var, O Da Dicle!

Erkan'ın tutuklanması, Aldur ailesini de büyük bir mücadelenin içine sürükler. Ferman'ı İstanbul'daki bir hastaneye nakleden aile, uygun böbrek donörünü bulabilmek için tüm imkânlarını seferber eder. Tahir ise Erkan hakkında öğrendiği gerçeklerle İnci'yi tehdit eder. Erkan'ın hapiste olmasını fırsata çeviren Tahir, uzun zamandır hayalini kurduğu şirketin başına geçme planını hayata geçirmek için harekete geçer. Bu sırada Tahir de tüm Aldur ailesi gibi Feride Öğretmen'in aslında Dicle'nin ablası Derya olduğunu öğrenir. Erkan'ın, Derya'yı korumak için Ferman'ı vurduğuna inanan Tahir, tıpkı herkes gibi yaşananların ardındaki gerçeği henüz bilmemektedir.

Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 1. Tanıtım İzle: Benim Artık Tek Bir Ailem Var, O Da Dicle!

Derya ise yaşananların ardından hem Tahir'e hem de çevresindeki herkese karşı mesafeli ve çekingen bir tavır sergiler. Bu mesafenin altında ise büyük korkuları vardır. Ferman'ın yeniden hayata dönmesinden ve geçmişinden gelen düşmanların onu bulmasından korkan Derya'nın tek isteği, Dicle'yi de yanına alarak her şeyden uzaklaşmaktır. Civan ise Dicle ve Erkan'ın yeniden kavuşması ve Derya'yı kurtarabilmek için herkesten gizli, tehlikeli bir yola girer. Civan'ın aldığı karardan yalnızca Nilüfer haberdardır. Erkan, hapishane hayatının gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırken bir an önce özgürlüğüne kavuşmanın yollarını arar. Bu süreçte ona içeride destek olan Ali isimli bir mahkûm vardır. Ancak Erkan, Ali'nin gerçek kimliğinden ve gizli planlarından henüz habersizdir. Dicle ise Erkan'ın serbest kalabilmesi için tüm yolları dener. Ancak günün sonunda hiçbirinden sonuç alamayınca büyük bir ikilemin ortasında kalır. Çaresiz kalan Dicle, herkesi şaşırtacak bir kararın eşiğine gelir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör