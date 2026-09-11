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Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 1. Tanıtım İzle: “Benim Artık Tek Bir Ailem Var, O Da Dicle!'
Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 1. Tanıtım İzle: “Benim Artık Tek Bir Ailem Var, O Da Dicle!"
Star TV'de ekrana gelen Sevdiğim Sensin'de yeni bölüm öncesi gözler fragmana çevrildi. Dizinin takipçileri, karakterlerin yaşayacağı gelişmelere dair ipuçlarını merak ederken "Sevdiğim Sensin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 00:24
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 01:24