Sevgi sessizliği de paylaşmaktır! Esra Ezmeci açıkladı: "İlişkide asıl belirleyici olan..."

❙ Her gün 10-15 dakikalık yargısız bir check-in ritüeli oluşturun. "Bugün seni en çok ne etkiledi?", "Şu anda nasıl bir enerjiyle buradasın?", "Benden neye ihtiyacın var?" gibi sorular sorun.

❙ Şikayetlerinizi "ben dili"yle, spesifik ve yumuşak biçimde ifade edin.

❙ Partneriniz şaka yapıyor, dokunuyor, özür diliyor veya mola istiyorsa bunu onarım olarak görün ve kabul edin.

❙ Kalbiniz hızlandığında, sesiniz yükseldiğinde 20 dakika mola verin. Bu, konuşmayı bitirmek değil, kaliteli devamını sağlamaktır.

❙ Göz teması, dokunuş, ortak aktiviteler ve paylaşılan sessizliği güçlendirin.

❙ Önemli konuları her iki tarafın da hazır olduğu zamana erteleyin. "Şimdi konuşmak zorunda değiliz ama bu konuyu x günü konuşalım" demek olgun bir sınırdır.