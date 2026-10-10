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Sevgi sessizliği de paylaşmaktır! Esra Ezmeci açıkladı: 'İlişkide asıl belirleyici olan...'
Sevgi sessizliği de paylaşmaktır! Esra Ezmeci açıkladı: "İlişkide asıl belirleyici olan..."
Çiftlerin daha az konuşması, birbirlerinden uzaklaştıkları anlamına gelmeyebilir. Bazen bir bakış, bir dokunuş ya da birlikte geçirilen sessiz anlar da yakınlığı korur. İlişkide asıl belirleyici olan ne kadar konuşulduğu ve ne kadar sessiz kalındığından çok, iki kişinin kendini anlaşılmış ve güvende hissetmesidir.
Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:48