Şeytan sahnesini kurarken biz sazımızı kılıfında unuttuk! "Susmak bazen hoşgörü değil nöbet yerini terk etmektir"

Anyma'nın ÆDEN konserinin iptal edilmesini istemenizin temel gerekçesi neydi?

- İtirazım, müzikle görüntünün birleşerek kurduğu dünya ve bu dünyanın gençlerimize insanlığın geleceği diye sunulmasıdır. Karşımızda birkaç şarkı ile birkaç ışık bulunmuyor. Cennet, melek, yaratılış, ölüm, beden ve ebediyet gibi inancımızın en temel kavramları dijital bir gösterinin malzemesine çevriliyor. ÆDEN adı bile rastgele seçilmiş bir süs değildir. Sahne, cenneti hakikatten koparıp teknolojik bir düzene bağlıyor. Melek makineye, ruh veriye, beden değiştirilebilir bir kabuğa, ölüm de çözülecek teknik bir arızaya dönüyor. İnsan artık emanet taşıyan mükerrem bir varlık olarak değil, kendisini yeniden üretecek, sınırlarını aşacak, hatta kendi ebediyetini kuracak bir proje gibi gösteriliyor. Benim öfkem tam burada kabarıyor. Çünkü imanımızın kelimeleri alınarak imansız bir gelecek tasarımının dekoru yapılıyor.

Gramsci, hâkimiyetin sadece zorla kurulmadığını, insanların rızası alınarak yerleştiğini anlatır. Bugün o rıza kürsülerden değil; dev ekranlarda, dizilerde, reklamlarda ve müzik sahnelerinde üretiliyor. Üstelik ilerleme, özgürlük ve sanat adıyla yapılıyor. Kendi cennetini evlâdına anlatmaktan utanan bir topluma, başkaları cehennemi cennet diye satıyor. İptal talebim bir sanatçıya husumet değil, bir medeniyetin kendi ruhunu müdafaa etme hakkıdır.