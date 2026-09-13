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Şeytan sahnesini kurarken biz sazımızı kılıfında unuttuk! 'Susmak bazen hoşgörü değil nöbet yerini terk etmektir'
Şeytan sahnesini kurarken biz sazımızı kılıfında unuttuk! "Susmak bazen hoşgörü değil nöbet yerini terk etmektir"
İnsan ile makine arasındaki sınırları silen, dini kavramları şeytanlaştırarak sahneye çıkaran Anyma'nın İstanbul gösterisi iptal edildi. İptal çağrısı yapan yazar Mustafa Beşer ile endişelerini konuştuk: "Gençlere sunulan bu dijital dünya hiç de masum değil, elbette sesimizi yükselteceğiz. Ancak kültürümüzü gençlere tanıtmadan sadece bu gösteriye karşı bağırmak yetmez. Şeytan sahnesini kurarken biz sazımızı kılıfında unuttuk"
Giriş Tarihi: 13.09.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 08:49