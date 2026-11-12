Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

Şebekenin tepe yöneticisi Mykhailo Sochka'nın, bin üyesi olduğu bilinen uluslararası uyuşturucu karteli Chimprom lideri Yegor Burkin ile doğrudan bağlantılı olduğu; Ukrayna'daki finansal hareketleri gizlemek için Victorious Future adıyla sahte bir hayır vakfı kurduğu ortaya çıkarıldı. Burkin'in en son Meksika'da olduğu ve kırmızı bültenle hem Ukrayna hem Türkiye'de arandığı öğrenildi.