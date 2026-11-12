Trend Galeri Trend Yaşam Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Interpol ve Çekya makamlarıyla yürüttüğü uluslararası operasyonla,40 milyon avroluk dolandırıcılık şebekesini çökertti. Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı Mykhailo Sochka liderliğindeki çetenin, Meksika'da olduğu değerlendirilen uyuşturucu karteli lideri Yegor Burkin ile bağlantılı çalıştığı ve 4 farklı ülkede şubeleştiği saptandı. Suç örgütünün, yasa dışı faaliyetlerini Türkiye'ye taşıyarak İstanbul'da bir üs kurduğu tespit edildi. Maslak'taki lüks ofiste kurulan 5 yeşil perde odası ve deepfake teknolojisiyle kendilerini yabancı polis ile bankacı olarak tanıtan şüphelilerin, "Hesabınız tehlikede" yalanıyla topladıkları paraları kripto varlıklara dönüştürdüğü belirlendi.Örgüte düzenlenen baskında 56 şüpheli yakalandı.

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Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 09:59
Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

Kırmızı bültenle aranan Ukrayna uyruklu Mykhailo Sochka, yardımcısı Amina Eldarova ve Azerbaycan uyruklu Kamil Rahimov liderliğindeki suç örgütünün, yasa dışı faaliyetlerini Türkiye'ye taşıyarak İstanbul'da bir üs kurduğu tespit edildi.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

Şebekenin tepe yöneticisi Mykhailo Sochka'nın, bin üyesi olduğu bilinen uluslararası uyuşturucu karteli Chimprom lideri Yegor Burkin ile doğrudan bağlantılı olduğu; Ukrayna'daki finansal hareketleri gizlemek için Victorious Future adıyla sahte bir hayır vakfı kurduğu ortaya çıkarıldı. Burkin'in en son Meksika'da olduğu ve kırmızı bültenle hem Ukrayna hem Türkiye'de arandığı öğrenildi.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

Örgütün ticari altyapısını gizlemek amacıyla Belarus uyruklu Aliaksandr Nikitsin adına AG Consulting Danışmanlık Limited Şirketi tescil ettirildi. Sarıyer Maslak'taki Ata Center bünyesinde aylık 450 bin TL bedelle kiraladıkları hazır ofis üzerinden faaliyet yürüten yapının; Türkiye ve Ukrayna'nın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Kiev, Dnipro ve Ivano-Frankivsk gibi merkezlerde de eş zamanlı çağrı merkezleri yönettiği saptandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

DEEPFAKE VE YEŞİL PERDE YÖNTEMİYLE AĞA DÜŞÜRDÜLER

Çağrı merkezinde çalışan şüphelilerin, yapay zekâ destekli yüz değiştirme (deepfake) yazılımları, profesyonel kameralar ve 5 özel yeşil perde (green screen) odası yardımıyla kendilerini Romanya Merkez Bankası, Çek Ulusal Bankası veya Çek Emniyet Teşkilatı personeli gibi gösterdikleri belirlendi.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

İnanılırlığı artırmak adına yüksek kalitede basılmış sahte polis/bankacı kimlik kartları ve Malta Merkez Bankası logolu kurumsal gömlekler kullanıldı.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

SAHTE ÜNİFORMA VE KİMLİKLERLE İKNA ÇALIŞMASI YAPILDI

Önceden hazırlanan psikolojik ikna senaryolarını uygulayan çete üyeleri; mağdurlara WhatsApp üzerinden sahte arama kararları ve tebligatlar göndererek "Hesaplarınız tehlikede", "Adınıza sahte kredi çekildi" yalanlarıyla baskı kurdu. Senaryo gereği "Dalibor Černı" adında hayali bir kişinin sahte vekâletnameyle hesaplarından 300 bin ila 800 bin CZK kredi çekmeye çalıştığını söyleyen dolandırıcılar, mağdurların gerçek bankacılara dahi güvenmemesini sağladı.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

Yalnızca Çekya'da yaşayan tek bir mağdurun 2.15 milyon Çek Korunası zarara uğratıldığı, toplanan nakit paraların sahte kuryelerce elden alınıp derhal kripto varlıklara dönüştürüldüğü saptandı. Bu yöntemle toplam 40 milyon euroluk vurgun yapıldığı öğrenildi.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

Çetenin çalışanları üzerinde tam bir korku imparatorluğu kurduğu anlaşıldı. İşten ayrılmak isteyen personelin 6 bin ABD Doları ceza ödemekle tehdit edildiği, ofiste silahlı güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu ve personele gözdağı vermek amacıyla darp edilen bir yönetici Vlado dayak görüntülerinin izlettirildiği belirlendi.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

Ayrıca çalışanların Şişli'deki Hexa Suite Hotel ve Payidar Hotel'e götürülerek "Leyla" lakaplı kişilerce yalan makinesi (poligraf) testine tabi tutulduğu; kendilerine "Polis misin?", "Uyuşturucu kullanıyor musun?", "Sabıkan var mı?" sorularının yöneltildiği öğrenildi.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

BİLGİSAYARLAR BASKINLARA KARŞIN KRIPTOGRAFİYLE ŞİFRELENDİ

Soruşturma kapsamında Sarıyer'deki adrese düzenlenen operasyonda, ele geçirilen dijitallere el konuldu. Adli bilişim incelemesinde, dizüstü bilgisayarlardaki verilerin BitLocker ve TrueCrypt/VeraCrypt gibi çok katmanlı disk şifreleme sistemleriyle gizlendiği ortaya çıktı. Operasyon neticesinde aralarında 22 Romanya, 18 Moldova, 6 Çekya, 4 Ukrayna, 3 Slovakya ile Türkiye, Azerbaycan ve Rusya vatandaşlarının yer aldığı toplam 56 şüpheli yakalandı.

Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi
Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TÜRKİYE #MEKSİKA #İSTANBUL