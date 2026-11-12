Siber çeteden uyuşturucu karteli çıktı! 4 ülkede şubeleşen yabancı çeteyi Türk polisi enseledi! Yüzlerce belge ele geçirildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Interpol ve Çekya makamlarıyla yürüttüğü uluslararası operasyonla,40 milyon avroluk dolandırıcılık şebekesini çökertti. Kırmızı bültenle aranan Ukraynalı Mykhailo Sochka liderliğindeki çetenin, Meksika'da olduğu değerlendirilen uyuşturucu karteli lideri Yegor Burkin ile bağlantılı çalıştığı ve 4 farklı ülkede şubeleştiği saptandı. Suç örgütünün, yasa dışı faaliyetlerini Türkiye'ye taşıyarak İstanbul'da bir üs kurduğu tespit edildi. Maslak'taki lüks ofiste kurulan 5 yeşil perde odası ve deepfake teknolojisiyle kendilerini yabancı polis ile bankacı olarak tanıtan şüphelilerin, "Hesabınız tehlikede" yalanıyla topladıkları paraları kripto varlıklara dönüştürdüğü belirlendi.Örgüte düzenlenen baskında 56 şüpheli yakalandı.