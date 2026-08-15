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Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek

Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından kurulması planlanan yapay zekâ destekli "Yasadışı Bahis Tarama ve Tespit Sistemi" kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Ayrıca mücadelenin yasal olarak faaliyet yürüten sitelere de yaygınlaştırılması için internet sitelerine albenisiz bir görüntü verilecek. "Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının bu sitelerde yer alması sağlanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 15.08.2026 08:18
Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek

Siber Güvenlik Başkanlığı yapay zekâ destekli sistemle yasadışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncuları anlık tespit edecek. Yasal sitelere karşı da kamu spotlarıyla vatandaşlar uyarılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önceki gün gerçekleşen, "Sanal Ortamda Yasadışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"nda hem legal hem de illegal kumarla mücadeleye karşı önemli kararlar alındığı öğrenildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek

MÜCADELEYE YAPAY ZEKÂ KATKISI

Toplantıda yapay zekâ tabanlı "Yasadışı Bahis ve Kumar Tarama ve Tespit Sistemi" kurulması kararlaştırılırdı. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alınarak, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zekâ gibi teknolojik imkânlarla desteklenmesi gerekliliği ortaya kondu.

Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek

Mevcutta örneğin "casino21" adlı bir siteden yasa dışı kumar oynatanlar, devlet kurumları tarafından bu site kapatıldığında anında "casino22" sitesini kurarak faaliyetlerini buradan yürütüyordu. Kurulması planlanan tespit sistemi, yeni kurulacak bu yasa dışı sitelerin tespitini daha hızlı yapacağı gibi yeni kurulan tüm sitelerin kapatılmasına öncülük edecek.

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Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek

Ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri ile sitelerde oyun oynayan, para aktarılan hesaplar gibi tüm dijital veriler bu sistemle tespit edilebilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın (SGB) sisteme ilişkin çalışmayı başlatarak bir sonraki toplantıda kapsamlı bir sunum yapması kararlaştırıldı.

ALBENİ BİTİRİLECEK

Yasa dışı kumarla mücadelenin yanı sıra kumarın yasal tarafta da görünürlüğünün azaltılması için kamu kurumlarının da inisiyatif alması istendiği öğrenildi. Mevcutta yasal olarak faaliyetlerini yürüten internet sitelerine girildiğinde yapılan davetkar, albenili görseller son bulacak.

Yapılan analizlerde renklerin insan psikolojisi üzerinde olan etkisinin kumarda da kendini gösterdiği belirlendi. Yeşil tonların yatıştırıcı bir ton olarak kumar oynayanları daha rahat hissettirdiği, siyah rengin oyuncuya güç ve otorite sunduğu, kırmızı rengin sadece oyuna odaklanmayı sağladığı gibi çıkarımlarda bulunuldu. Buradan hareketle yasal sitelerin daha albenisiz bir görüntüye kavuşturulması yönünde ilke kararı alındığı ve bir sonraki toplantıda kararın verileceği öğrenildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek

SİTE İÇİNE KAMU SPOTU ÖNERİLDİ

Yine bu sitelere kumarın aile içi huzursuzluklar, boşanmalar, borç batağına sürüklenmeler, iş kayıpları ve sosyal ilişkilerde bozulmalar gibi zararları olduğu gerçeğinden hareketle "Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının da konulabileceği önerisinde bulunuldu.

Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek

REKLAM YASAĞI ÖNERİSİ PAZAR KAYBINA TAKILDI

Edinilen bilgiye göre, toplantıda yasa dışı kumarda olduğu gibi yasal kumarın da görünürlüğünü tamamen ortadan kaldırmak için reklam yasağı getirilmesi önerisinde bulunulduğu öğrenildi. Ancak bu önerinin Milli Piyango İdaresi yetkililerince legal kumardaki hacmin illegale kayabileceği endişesiyle kabul görmediği öğrenildi.

#YASA DIŞI BAHİS #YAPAY ZEKA