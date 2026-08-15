Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek

Ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri ile sitelerde oyun oynayan, para aktarılan hesaplar gibi tüm dijital veriler bu sistemle tespit edilebilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın (SGB) sisteme ilişkin çalışmayı başlatarak bir sonraki toplantıda kapsamlı bir sunum yapması kararlaştırıldı.

ALBENİ BİTİRİLECEK

Yasa dışı kumarla mücadelenin yanı sıra kumarın yasal tarafta da görünürlüğünün azaltılması için kamu kurumlarının da inisiyatif alması istendiği öğrenildi. Mevcutta yasal olarak faaliyetlerini yürüten internet sitelerine girildiğinde yapılan davetkar, albenili görseller son bulacak.

Yapılan analizlerde renklerin insan psikolojisi üzerinde olan etkisinin kumarda da kendini gösterdiği belirlendi. Yeşil tonların yatıştırıcı bir ton olarak kumar oynayanları daha rahat hissettirdiği, siyah rengin oyuncuya güç ve otorite sunduğu, kırmızı rengin sadece oyuna odaklanmayı sağladığı gibi çıkarımlarda bulunuldu. Buradan hareketle yasal sitelerin daha albenisiz bir görüntüye kavuşturulması yönünde ilke kararı alındığı ve bir sonraki toplantıda kararın verileceği öğrenildi.