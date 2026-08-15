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Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek
Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçti: Yasadışı kumar oynayan anında tespit edilecek
Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından kurulması planlanan yapay zekâ destekli "Yasadışı Bahis Tarama ve Tespit Sistemi" kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Ayrıca mücadelenin yasal olarak faaliyet yürüten sitelere de yaygınlaştırılması için internet sitelerine albenisiz bir görüntü verilecek. "Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının bu sitelerde yer alması sağlanacak.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 08:18